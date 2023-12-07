Исследование: 30% жители Литвы настроены защищать страну с оружием в руках

Исследование, проведенное специалистами ВУ, также показывает, что 81% литовцев поддерживают идею постоянной обязательной военной службы для мужчин, однако женскую военную службу 27% — скорее не поддерживают, а категорически не поддерживают — 38,8%.

"Идея всеобщей обороны вошла в сознание литовского народа, и большинство из них готовы внести свой вклад в оборону, с оружием или без него", — сказала в эфире радио LRT А.Рамонайте.

Она также отметила, что в случае войны страну покинет лишь небольшая часть населения Литвы — 19 %, однако, по ее словам, 17% сообщили, что не знают, как бы себя повели.

"Большинство планируют остаться в случае войны. Это удивило, потому что многие видят ситуацию в Украине, сколько людей вынуждены уехать. Значит, это не импульсивная реакция, у людей было время подумать", — сказала она.

А. Рамонайте подчеркивает, что это лучшие результаты, чем были в 2017 году, но они снизились по сравнению с началом 2022 года.

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