Исключенный из парламента Гражулис намерен возглавить список Союза народа и справедливости на выборах в Сейм

„Если не разрешат, я лишь дополню жалобу в Европейский суд по правам человека. Думаю, это могут не допустить, и в этом случае список возглавит Артурас Орлаускас. Но Гражулис все равно будет в списке – под последним номером в списке внесен мой сын“, - сказал Elta председатель Союза народа и справедливости П. Гражулис.
Мандат П. Гражулиса, который голосовал за другого члена Сейма, грубо нарушил Конституцию и нарушил присягу члена Сейма, был аннулирован в декабре прошлого года. Депутату, потерявшему мандат, запрещено баллотироваться в Сейм на 10 лет. Это предусмотрено как статьями Конституции, так и Избирательным кодексом.
ГИК: если закон не позволяет быть членом Сейма, он не сможет баллотироваться на выборах
ГИК подтвердила, что получила заявочные документы П. Гражулиса, но решение о его кандидатуре примет позже.
„Подача заявочных документов для участия в выборах в Сейм завершилась в минувшую пятницу. Получены также документы Петраса Гражулиса на участие в этих выборах. Сейчас ГИК проводит проверку данных будущих кандидатов, в том числе Петраса Гражулиса. Проверяется, соответствуют ли они всем требованиям, установленным Конституцией и Избирательным кодексом для баллотирования в Сейм“, - говорится в ответе ГИК, отправленном Elta.
„Окончательный список зарегистрированных кандидатов будет опубликован не позднее 13 сентября. К этому сроку ГИК также откроет общественности данные о кандидатах“, - добавили в комиссии.
Тем не менее ГИК обращает внимание на то, что для парламентариев, утративших мандат, Конституция предусматривает 10-летний запрет баллотироваться в Сейм.
В списке партии – активисты Марша семей, исполнитель Р. Дамбраускас
Под вторым номером в списке Союза народа и справедливости – активист А. Орлаускас. Далее – бывший парламентарий, вице-председатель партии Наглис Путейкис, представитель Христианского союза Альгимантас Рустейка, а также работавший в Сейме Римантас Йонас Дагис.
В десятку также входят Ромас Дабраускас, бывший генсек ассоциации автоперевозчиков Linava Зенонас Буйвидас, намеревавшийся участвовать в президентских выборах Рамоюс Гиринскас, историк Томас Баранаускас, общественный деятель Раса Пильвялите, лидер оппозиции Тельшяйского муниципального совета Альгирдас Бацявичюс.
Как ранее сообщало агентство ELTA, в многомандатный список под номером 15 включен и бывший контролер Юозас Вайчюлис, который проверял расходы депутатов Мариямпольского муниципального совета, но не оценил расходы консерватора Андрюса Вишняускаса и еще одного парламентария.
В декабре за лишение П. Гражулиса мандата проголосовали 86 членов Сейма, против – 8, воздержались – 4 депутата. Также было обнаружено 7 испорченных бюллетеней.
Выборы в Сейм состоятся 13 октября.