Исключенный из парламента Гражулис намерен возглавить список Союза народа и справедливости на выборах в Сейм

Политик Пятрас Гражулис, исключенный из Сейма в результате импичмента, утверждает, что возглавит список Союза народа и справедливости (центристов, народников) на выборах в Сейм. Однако политик, который не смог участвовать в президентских выборах, как отмечает Главная избирательная комиссия (ГИК), может быть не допущен к участию в парламентских выборах в октябре. По словам П. Гражулиса, в таком случае лидером списка станет противоречиво оцениваемый активист Движения семей Артурас Орлаускас. В любом случае, как выразил удовлетворение избранный в Европарламент политик, в списке Союза народа и справедливости будет его сын.