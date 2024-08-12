2024.08.12 13:39

Исключенный из парламента Гражулис намерен возглавить список Союза народа и справедливости на выборах в Сейм

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Petras Gražulis
Petras Gražulis
ФОТО: Julius Kalinskas | ELTA / Julius Kalinskas

Политик Пятрас Гражулис, исключенный из Сейма в результате импичмента, утверждает, что возглавит список Союза народа и справедливости (центристов, народников) на выборах в Сейм. Однако политик, который не смог участвовать в президентских выборах, как отмечает Главная избирательная комиссия (ГИК), может быть не допущен к участию в парламентских выборах в октябре. По словам П. Гражулиса, в таком случае лидером списка станет противоречиво оцениваемый активист Движения семей Артурас Орлаускас. В любом случае, как выразил удовлетворение избранный в Европарламент политик, в списке Союза народа и справедливости будет его сын.

„Если не разрешат, я лишь дополню жалобу в Европейский суд по правам человека. Думаю, это могут не допустить, и в этом случае список возглавит Артурас Орлаускас. Но Гражулис все равно будет в списке – под последним номером в списке внесен мой сын“, - сказал Elta председатель Союза народа и справедливости П. Гражулис.

Мандат П. Гражулиса, который голосовал за другого члена Сейма, грубо нарушил Конституцию и нарушил присягу члена Сейма, был аннулирован в декабре прошлого года. Депутату, потерявшему мандат, запрещено баллотироваться в Сейм на 10 лет. Это предусмотрено как статьями Конституции, так и Избирательным кодексом.

ГИК: если закон не позволяет быть членом Сейма, он не сможет баллотироваться на выборах

ГИК подтвердила, что получила заявочные документы П. Гражулиса, но решение о его кандидатуре примет позже.

„Подача заявочных документов для участия в выборах в Сейм завершилась в минувшую пятницу. Получены также документы Петраса Гражулиса на участие в этих выборах. Сейчас ГИК проводит проверку данных будущих кандидатов, в том числе Петраса Гражулиса. Проверяется, соответствуют ли они всем требованиям, установленным Конституцией и Избирательным кодексом для баллотирования в Сейм“, - говорится в ответе ГИК, отправленном Elta.

„Окончательный список зарегистрированных кандидатов будет опубликован не позднее 13 сентября. К этому сроку ГИК также откроет общественности данные о кандидатах“, - добавили в комиссии.

Тем не менее ГИК обращает внимание на то, что для парламентариев, утративших мандат, Конституция предусматривает 10-летний запрет баллотироваться в Сейм.

В списке партии – активисты Марша семей, исполнитель Р. Дамбраускас

Под вторым номером в списке Союза народа и справедливости – активист А. Орлаускас. Далее – бывший парламентарий, вице-председатель партии Наглис Путейкис, представитель Христианского союза Альгимантас Рустейка, а также работавший в Сейме Римантас Йонас Дагис.

В десятку также входят Ромас Дабраускас, бывший генсек ассоциации автоперевозчиков Linava Зенонас Буйвидас, намеревавшийся участвовать в президентских выборах Рамоюс Гиринскас, историк Томас Баранаускас, общественный деятель Раса Пильвялите, лидер оппозиции Тельшяйского муниципального совета Альгирдас Бацявичюс.

Как ранее сообщало агентство ELTA, в многомандатный список под номером 15 включен и бывший контролер Юозас Вайчюлис, который проверял расходы депутатов Мариямпольского муниципального совета, но не оценил расходы консерватора Андрюса Вишняускаса и еще одного парламентария.

В декабре за лишение П. Гражулиса мандата проголосовали 86 членов Сейма, против – 8, воздержались – 4 депутата. Также было обнаружено 7 испорченных бюллетеней.

Выборы в Сейм состоятся 13 октября.

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