2024.05.23 15:42

Интрига сохраняется: лидер социал-демократов не сказала, видит ли она себя в должности премьера

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Vilija Blinkevičiūtė
Vilija Blinkevičiūtė
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

После того, как претендующий на переизбрание президент Гитанас Науседа неоднократно заверил, что после выборов в Сейм на посту премьер-министра ему видится председатель Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Вилия Блинкявичюте, сама политик пока еще не изложила свою четкую позицию. В. Блинкявичюте отмечает, что сначала надо победить на выборах главы государства и в Европейский парламент (ЕП).

"Если честно, то сейчас идут президентские выборы. Также проходят и выборы в Европейский парламент. Прежде всего, надо победить на этих выборах. Мне, как председателю партии, очень важно, чтобы президентские выборы, на которых мы в партии приняли решение поддержать Гитанаса Науседу, завершились победой, в чем я действительно не сомневаюсь. Также очень важно, чтобы люди 9 июня пришли на выборы в Европарламент", – заявила журналистам В. Блинкявичюте после участия в досрочном голосовании в четверг.

"Продолжим работать над тем, чтобы на осенних выборах в Сейм завоевать доверие людей. Это будет непросто, но я твердо верю, что народ Литвы осознает необходимость перемен в государстве", – продолжила она.

В пятницу в интервью для Elta президент заявил, что, если осенью на выборах победят социал-демократы, то в должности премьер-министра он видит В. Блинкявичюте. В случае успеха во втором туре президентских выборов, глава государства не исключил возможности попытаться уговорить председателя СДПЛ занять пост главы правительства.

"Эту должность могут занять и другие люди. Но если бы выборы прошли для этой партии успешно (...), я бы действительно попытался уговорить госпожу Блинкявичюте занять эту ответственную и важную должность", – заявил президент в интервью для Elta.

Между тем, на этой неделе лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис критически высказался о размышлениях Г. Науседы по поводу В. Блинкявичюте. По его мнению, претендующий на переизбрание глава государства, назвав председателя СДПЛ подходящим кандидатом на пост премьер-министра, таким образом в каком-то смысле отблагодарил социал-демократов за поддержку на выборах.

"Идет в какой-то мере торговля лошадьми. Поторговали поддержкой в ​​одну сторону, а затем вернули поддержку в другую сторону. Это тоже некое выражение национальной политики", – сказал политик.

В. Блинкявичюте воздержалась от комментариев по поводу заявлений оппонента.
"Я просто не буду комментировать, потому что могу прокомментировать жестко", – заявила лидер СДПЛ.

Правда, она спросила, проголосовал ли уже Г. Ландсбергис на президентских выборах и сделал ли он это публично. Узнав, что СМИ не были приглашены на голосование консерватора, В. Блинкявичюте отреагировала с иронией.

"Вы говорите, что не видите Вилию в роли председателя партии. Мне кажется, народ Литвы ее настолько видит, что вопрос, кто кого не видит в роли председателя", – добавила социал-демократ.

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