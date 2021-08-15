Г. Науседа сказал Financial Times, что Литва, граничащая с Россией и Беларусью, за свою долгую историю привыкла к "трудным соседям" и научилась тому, как с ними обращаться.

"Возможно, самый важный сигнал, который мы можем послать белорусскому режиму, заключается в том, что демократии не слабые. Демократии сильны, едины и уважают верховенство закона. Не надо думать, что мы слабые - будем решительны", - сказал президент.

Президент подчеркнул, что Литва столкнулась с гибридной атакой Беларуси, направленной против всего Евросоюза. За последние недели Минск отправил через границу более 4000 мигрантов, в основном граждан Ирака.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявляет, что Беларусь использует миграцию как оружие.

Кроме того, на прошлой неделе Литва стала первой страной Евросоюза, из которой Китай отозвал своего посла. Таким образом Пекин отреагировал на решение Литвы открыть представительство Тайваня в Вильнюсе.

Контролируемый Коммунистической партией Китая таблоид Global Times написал в среду, что Китай должен сотрудничать с Россией и Беларусью, чтобы "наказать" Литву.

Г. Науседа сказал, что Литва одновременно столкнулась с давлением со стороны Беларуси и Китая, что, вероятно, не случайно. Он также напомнил, что Литва придерживается "политики единого Китая" с 1991 года, когда между двумя странами были установлены дипломатические отношения.

"Мы хотели бы, чтобы наши отношения с Китаем основывались на принципе взаимного уважения. В противном случае диалог превратится в односторонние ультиматумы, неприемлемые в международных отношениях требования", - сказал президент Литвы.

Он выразил надежду, что Китай передумает и изменит свое решение об отзыве посла, и подчеркнул, что как суверенное и независимое государство Литва вольна решать, с какими странами или территориями развивать экономические и культурные отношения.

После почти 50 лет оккупации в 1990 году Литва обрела независимость от Советского Союза и стала одним из величайших защитников демократии среди членов НАТО и ЕС.

"Иногда нашим соседям и некоторым другим странам не нравятся эти принципы и ценности. Однако мы не можем выбрать другой путь. Это наш путь. Мы прекрасно понимаем, что это не самый простой путь", - подчеркнула Г. Науседа.

На прошлой неделе Литва, по-видимому, начала контролировать нелегальную миграцию из Беларуси после того, как убедила Ирак приостановить полеты в Минск и разрешила пограничникам разворачивать мигрантов, пытающимся попасть в Литву за пределами пограничных пунктов пропуска. Похоже, что Беларусь затем перенаправила миграционные потоки в соседние Латвию и Польшу.

В последнее время в Литве произошло несколько инцидентов, которые, по мнению советников президента, могут быть взаимосвязаны. Ранее на этой неделе произошли беспорядки возле парламента и беспорядки в лагере нелегальных мигрантов недалеко от Вильнюса, а Министерство иностранных дел столкнулось с кибератакой.

"В последнее время мы привыкли бороться с гибридными атаками. Мы видим продолжающиеся кибератаки. Литва действительно хорошо понимает, что напряженность в регионе возросла, и мы должны быть готовы на это ответить", - сказал Г. Науседа.

В понедельник президент поговорил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и попросил разместить в Литве Группу борьбы с гибридными угрозами НАТО. Он также отметил, что предстоящие совместные российско-белорусские военные учения "Запад" могут способствовать усилению напряженности в регионе.

Министр иностранных дел Латвии уже предупредил о возможных инцидентах. В то время Г. Науседа заявил, что, хотя нет никаких доказательств того, что Россия могла участвовать в гибридной атаке, осуществленной Беларусью, "никто не может отрицать, что эти события более или менее выгодны для России".

Г. Науседа говорит, что после восстановления независимости Литва извлекла определенные "моральные уроки" и, будучи членом НАТО и ЕС и учитывая свой исторический опыт, серьезно относится к своим обязанностям.

"Наша история болезненна. Наша история сложна. Однако мы считаем, что принципы и ценности очень много значат даже в 21 веке, и мы стараемся их защищать", - сказал президент.