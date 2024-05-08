Интервью Еглинскаса появилось на пропагандистском белорусском сайте: очень неприятно

"Ко мне за интервью официально обратился оппозиционный российский портал Meduza, после этого неожиданно интервью поместили на белорусском пропагандистском канале со всевозможными ватническими украшениями. Что могу сказать, это оценка, похоже пропагандистам неспокойно из-за сильной и безопасной страны, за которую мы должны бороться как никогда. Что касается содержания интервью - тут я спокоен, но попасть на такой канал было искренне неприятно.