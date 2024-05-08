2024.05.08 22:16

Интервью Еглинскаса появилось на пропагандистском белорусском сайте: очень неприятно

 
ru.DELFI.lt
Giedrimas Jeglinskas
Giedrimas Jeglinskas
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

Кандидат в президенты Литвы Гедримас Еглинскас утверждал, что попал в ловушку белорусских пропагандистов, поскольку у них на сайте появилось интервью с ним, которое он ни за что им не дал бы.

"Ко мне за интервью официально обратился оппозиционный российский портал Meduza, после этого неожиданно интервью поместили на белорусском пропагандистском канале со всевозможными ватническими украшениями. Что могу сказать, это оценка, похоже пропагандистам неспокойно из-за сильной и безопасной страны, за которую мы должны бороться как никогда. Что касается содержания интервью - тут я спокоен, но попасть на такой канал было искренне неприятно.

С моей стороны совет всем коллегам – очень ответственно оцените, стоит ли комментировать что-то даже "оппозиционным" каналам", - писал в среду вечером Еглинскас.

Редакция Delfi связалась с главредом "Медузы" Иваном Колпаковым, который подтвердил, что "Медуза" никакого отношения к полученному Еглинскасом письму не имеет. Все письма журналистов издания рассылаются с сервера "Медузы" (пример, editorial@meduza.io), а ситуация с письмом и интервью выглядит, как пранк. Кроме того, по мнению Колпакова, письмо написано явно не журналистом.

Еглинскас - один из 8 кандидатов на пост президента Литвы. Его кандидатуру выдвинул демократический союз "Во имя Литвы".

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