В России 9 мая – это праздник, который уже давно отделился от своих изначальных значения и сути и теперь "живет своей жизнью", смысл которой в состоит в том, чтобы служить базой для новой милитаристской российской идеологии, главная цель которой – обоснование и оправдание осуществляемой Россией захватнической войны, на данном этапе ведущейся против Украины. В Украине же 9 мая отличалось от российского тем, что сохранило свой изначальный смысл, который теперь еще и соотносится с нынешним подвигом украинского народа, как и 80 лет назад, защищающего свою землю от нападения вероломных и жестоких захватчиков.

Несколько дней назад Верховная Рада Украины приняла заявление, содержащее термин "рашизм", неформально уже давно служащий в качестве обозначения нынешней российской идеологии, которая, видимо, все-таки существует, несмотря на то, что долгие годы считалось, что власть Путина и его друзей – это "только про деньги". Возможно, это представление сложилось именно в силу того, что то, что мы теперь называем рашизмом, не воспринималось как полноценная идеология. Причина этого, возможно, в том, что рашизм принципиально отличается от прочих идеологий, в том числе тоталитарных, тем, что представляет собой не какую-то стройную и более или менее логичную, хотя бы частично научно обоснованную систему, а "красно-коричневый" винегрет из противоречивых и ложных идей, не имеющий на самом деле никакого отношения к тому, на чем он пытается базироваться. Примечательно то, что в случае такой базы, как победа над гитлеровской Германией, лживой оказывается и сама база, поскольку она представляет созданную воспользовавшимися своим правом победителей еще советскими идеологами и пропагандистами от истории мифологию, основанную на искаженных фактах, а где-то – на откровенной лжи.

В постсоветской России часто смеялись или возмущались по поводу того, что американцы "искажают историю", создавая впечатление, что именно они внесли решающий вклад в борьбу с германским нацизмом. В основе же аргументации советских, а потом и российских пропагандистов, утверждающих, что именно СССР чуть ли не единственный победитель Гитлера, почему-то всегда было гигантское число жертв, который понес Советский Союз в той войне. При этом они забывают о том, что США могли бы выиграть войну и без помощи СССР, потому что у них была атомная бомба, а вот СССР однозначно проиграл бы без американского ленд-лиза (кстати, убежденность многих русских в обратном, а именно в том, что "мы победили бы и без ленд-лиза", похоже, стала почвой для опасной иллюзии о том, что Россия и сейчас способна победить опираясь исключительно на собственные силы, да ещё и более крупного противника, например, такого как НАТО, тогда как история говорит совсем об обратном – Россия ни разу не выиграла ни одной большой войны без помощи западных союзников). Также советские и российские «историки» предпочитали умалчивать и о том, что творили советские солдаты на освобожденных (а затем, оккупированных) ими территориях, в том числе, о массовых грабежах и изнасилованиях; о миллионе погибших в советских концлагерях немцев (причем половина из них погибла уже после войны, когда никакого смысла в этой жестокости уже не было); о депортациях населения захваченных Советским Союзом территорий.

Т.е. идеология рашизма – это такая гнилая луковица, с которой можно снимать один слой лжи за другим: под верхним слоем "русского мира" и "вечного противостояния с ненавистным Западом" лежит совершенно не имеющий к ним отношения слой победы на нацизмом, под которым, в свою очередь, оказывается далеко не всегда имеющее отношение к реальности представление о роли СССР во Второй мировой войне.

Россия всегда – и даже в короткие периоды "оттепелей" и "перестроек" – была милитаристской страной, причем не только на государственно-идеологическом уровне, но и на бытовом. Это сложно понять людям, в России не жившим и с ее бытом не знакомым, но не менее сложно это понять и тем, кто в ней живет, поскольку милитаристская среда для них настолько естественна, что возникает ощущение, что это нормально, и так живут все. Между тем, я не припомню другой такой страны, где одним из двух "гендерных" праздников является "День защитника отечества" (в прошлом – "День Советской армии и Военно-морского флота"). Т.е. мужчина в России всегда ассоциировался с военным, а если не военный – даже и не вполне мужчина. Я родился в 1975-м и отлично помню, что до появления первых видеоигр основной игрой на улице была "войнушка", а дома – "солдатики". В царской России праздников по половому признаку хотя еще и не было, но культ военного мундира был, о чем очень любят вспоминать тоскующие по "хрусту французской булки" нынешние российские патриоты с "белого фланга".

В позднем СССР этот милитаризм, по идее, должен был вступать в диссонанс с развешенными повсюду лозунгами борьбы за мир, однако к тому времени все уже привыкли к тому, что "одни слова для кухонь, другие – для улиц", и все было вполне гармонично. Если вдуматься, сложно представить себе более выхолощенный и бессмысленный с учетом своего контекста лозунг, чем советское "Миру – мир!", разносящееся над страной, на протяжении всей своей истории ведущей захватнические войны, благодаря чему, разросшейся до одной шестой части суши.

Человек, как правило, хочет считать себя хорошим, вне зависимости от своего поведения. То же самое справедливо и для народов, и российский народ – не исключение. И если еще несколько столетий назад образ воинственной, стремящейся заполнить все окружающее пространство империи можно было воспринимать, как положительный, то по мере того, как идеи гуманизма становились все более популярными, этот образ вступал во все большее противоречие с представлениями людей о добре и зле. Это противоречие было разрешено с помощью очень удобного для российских подданных (а затем граждан), представления о своей стране, как об этаком грозном, но добром медведе, который всегда лишь обороняется от агрессии. Здесь свою роль сыграла и победа СССР во Второй мировой войне. Эта победа была одним из немногих светлых (хотя тоже далеко не без пятен) эпизодов российской экспансионистской истории, и советские пропагандисты использовали ее на полную катушку для создания у многих поколений советских людей впечатления, что Россия всегда была на стороне добра: от Невского и Минина – до Кутузова и Жукова. Так, задним числом, российская история превратилась в одну большую сказку о добрых русских людях, постоянно вынужденных защищаться от печенегов, половцев и науськивающих их коллективного Запада. Отсюда следует абсолютная непогрешимость, а значит, и вседозволенность – вот почему у большей части российского населения не вызывает ужас то, что их страна творит сейчас в Украине.

Морально-нравственная глухота и слепота – настоящее проклятие "великой победы". Культ победы привел Россию к поражению, которое она уже понесла, начав войну против Украины. Даже если Россия и не потерпит военное поражение в этой войне, что очень маловероятно, результатом этой авантюры уже становятся цивилизационный откат и разложение российского общества, которые Россия, как нынешнее государство, вряд ли переживет. Остается лишь надеяться на то, что это поражение поможет россиянам (или бывшим россиянам, в случае распада России) снять пресловутое "проклятие победы", ведь только избавившись от него российское или пост-российское общество сможет перевернуть одну из самых мрачных страниц своей истории и получить шанс на обновление и перспективное будущее.