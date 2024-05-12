Ингрида Шимоните не сомневается, что пройдет во второй тур: я уверена

"Я уверена", - ответила И. Шимоните на вопрос, потребуется ли второй тур и думает ли она, что пройдет в него.

Однако кандидат, выдвинутая консерваторами, не склонна спекулировать, будет ли высокая явка избирателей для нее благоприятной.

"Честно говоря, я меньше думаю о том, что означает большая активность на президентских выборах, потому что считаю, что люди должны идти и участвовать в выборах и выбирать президента, парламент и самоуправление. Но глядя на эту большую активность, я больше смотрю на сохранение гражданства", - сказала политик.

Однако И. Шимоните признает, что обязанности премьера при участии в выборах на пост президента не благоприятствуют.