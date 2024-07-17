Инфраструктура Поцюнского аэродрома признана важной для обеспечения национальной безопасности

Этот проект, подготовленный Министерством обороны, в среду поддержал Кабинет министров. Принятое постановление еще будет передано в Сейм.

В конце января этого года правительство приняло решение признать Поцюнский аэродром имеющим стратегическое значение для национальной безопасности.

Учитывая изменившийся статус аэродрома и тот факт, что его инфраструктурой пользуются как гражданские лица, так и Литовская армия, министерство предлагает создать охранную зону для коммуникаций аэродрома. Было решено включить их в Перечень конкретных объектов и оборудования, важных для обеспечения национальной безопасности.