Инфраструктура Поцюнского аэродрома признана важной для обеспечения национальной безопасности

Этот проект, подготовленный Министерством обороны, в среду поддержал Кабинет министров. Принятое постановление еще будет передано в Сейм.
В конце января этого года правительство приняло решение признать Поцюнский аэродром имеющим стратегическое значение для национальной безопасности.
Учитывая изменившийся статус аэродрома и тот факт, что его инфраструктурой пользуются как гражданские лица, так и Литовская армия, министерство предлагает создать охранную зону для коммуникаций аэродрома. Было решено включить их в Перечень конкретных объектов и оборудования, важных для обеспечения национальной безопасности.
Определенная охранная зона включает в себя взлетно-посадочную и две грунтовые полосы Поцюнского аэродрома и 100 метров от границ территории этого аэродрома.
По данным ведомства, согласно техническим данным, взлетно-посадочная полоса аэродрома пригодна не только для гражданских самолетов L-410 и Ан-2, но и для военных самолетов L-410, C-127J-Spartan, аэродром также используется транспортной авиацией союзников по НАТО.