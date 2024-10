Империя-зомби. Что ждет соседей России и мир, если Путин не проиграет войну

Сегодня многие политики согласны в том, что в Украине как можно быстрее должен наступить мир. Главное расхождение в том, на каких условиях это должно произойти. От того, будет ли это перемирие (без поражения России) или мир на условиях Украины („справедливый мир“), зависит и дальнейшая судьба региона. Сценарии возможного будущего эксперты из США и ЕС обсудили в сентябре на международной конференции в Будапеште – The Budapest Energy and Security Talks (BEST), организованной Equilibrium Institute при поддержке НАТО.