2024.05.12 22:53

Игрида Шимоните не сомневается, что пройдет во второй тур: я уверена

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Баллотирующаяся на пост президента Литвы Ингрида Шимоните считает, что второй тур выборов будет, и что она в него пройдет.

"Я уверена", - ответила И. Шимоните на вопрос, потребуется ли второй тур и думает ли она, что пройдет в него.

Однако кандидат, выдвинутая консерваторами, не склонна спекулировать, будет ли высокая явка избирателей для нее благоприятной.

"Честно говоря, я меньше думаю о том, что означает большая активность на президентских выборах, потому что считаю, что люди должны идти и участвовать в выборах и выбирать президента, парламент и самоуправление. Но глядя на эту большую активность, я больше смотрю на сохранение гражданства", - сказала политик.

Однако И. Шимоните признает, что обязанности премьера при участии в выборах на пост президента не благоприятствуют.

"Я прекрасно понимаю, я вполне рациональный человек и могу оценивать, что значит идти на выборы с той позиции, с которой я пришла. Я вышла из премьер-министра, возглавляющего Правительство во времена, когда в Литве не было недостатка в потрясениях и было довольно много кризисных ситуаций, которые приходилось решать", - сказала И. Шимоните.

"Это реальность – я не прилетела из оппозиции Сейма или с какой-то более политически удобной позиции. Я просто не буду строить догадки, посмотрим", - добавила она.

В воскресенье прошли президентские выборы и референдум о сохранении гражданства. Чтобы проголосовать на выборах главы страны, к урнам для голосования пришли 59,37 проц. граждан.

За пост главы страны боролись 8 кандидатов – баллотирующийся на второй срок Гитанас Науседа, выдвинутая консерваторами премьер Ингрида Шимоните, представитель Партии свободы, бывший председатель Конституционного суда Дайнюс Жалимас, самовыдвиженцы Игнас Вегеле и Эдуардас Вайткус, основатель партии "Неманская заря" Ремигиюс Жемайтайтис, выдвинутый Союзом демократов "Во имя Литвы" Гедримас Еглинскас и председатель Партии труда Андрюс Мазуронис.

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