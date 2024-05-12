Ингрида Шимоните не сомневается, что пройдет во второй тур: я уверена

"Я уверена", - ответила И. Шимоните на вопрос, потребуется ли второй тур и думает ли она, что пройдет в него.
Однако кандидат, выдвинутая консерваторами, не склонна спекулировать, будет ли высокая явка избирателей для нее благоприятной.
"Честно говоря, я меньше думаю о том, что означает большая активность на президентских выборах, потому что считаю, что люди должны идти и участвовать в выборах и выбирать президента, парламент и самоуправление. Но глядя на эту большую активность, я больше смотрю на сохранение гражданства", - сказала политик.
Однако И. Шимоните признает, что обязанности премьера при участии в выборах на пост президента не благоприятствуют.
"Я прекрасно понимаю, я вполне рациональный человек и могу оценивать, что значит идти на выборы с той позиции, с которой я пришла. Я вышла из премьер-министра, возглавляющего Правительство во времена, когда в Литве не было недостатка в потрясениях и было довольно много кризисных ситуаций, которые приходилось решать", - сказала И. Шимоните.
"Это реальность – я не прилетела из оппозиции Сейма или с какой-то более политически удобной позиции. Я просто не буду строить догадки, посмотрим", - добавила она.
В воскресенье прошли президентские выборы и референдум о сохранении гражданства. Чтобы проголосовать на выборах главы страны, к урнам для голосования пришли 59,37 проц. граждан.
За пост главы страны боролись 8 кандидатов – баллотирующийся на второй срок Гитанас Науседа, выдвинутая консерваторами премьер Ингрида Шимоните, представитель Партии свободы, бывший председатель Конституционного суда Дайнюс Жалимас, самовыдвиженцы Игнас Вегеле и Эдуардас Вайткус, основатель партии "Неманская заря" Ремигиюс Жемайтайтис, выдвинутый Союзом демократов "Во имя Литвы" Гедримас Еглинскас и председатель Партии труда Андрюс Мазуронис.