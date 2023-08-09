09 августа 2023 г. 15:39

"Играет на руку только пропаганде" – Тихановская о возможных ограничениях для белорусов в Литве

 
Reform.by
Svetlana Tichanovskaja
Svetlana Tichanovskaja
ФОТО: DELFI / Domantas Pipas

На сегодняшней встрече с президентом Литвы Гитанасом Науседой Светлана Тихановская призвала не уравнивать ограничения для белорусов и россиян. По ее мнению, от этого выиграет только белорусская пропаганда.

Тихановская поблагодарила Литву за то, что страна приняла десятки тысяч белорусов и сотни организаций, которые были вынуждены покинуть Беларусь из-за репрессий. Тихановская призвала литовского президента не вводить одинаковые ограничения против белорусов и россиян и подчеркнула, что меры не должны затронуть белорусов, которые не поддерживают Лукашенко и Россию, а таких абсолютное большинство.

«Это играет на руку только российской и лукашенковской пропаганде, деморализует белорусов и ограничивает работу гражданской общественности», – заявила Тихановская.

Она предложила Литве расширить список индивидуальных санкций против пособников режима.

На встрече также обсуждалось возможное закрытие границ и необходимость сохранения гуманитарных коридоров на случай эскалации.

Напомним, на днях в Литве подняли вопрос о пересмотре закона об ограничениях для белорусов и россиян, который предусматривает более мягкие ограничения для граждан Беларуси. Советник литовского президента обратил внимание на большое число белорусов, которых признали угрозой национальной безопасности Литвы.

На встрече Науседа заверил Тихановскую в поддержке белорусского народа в борьбе за свободу.

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