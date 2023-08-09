"Играет на руку только пропаганде" – Тихановская о возможных ограничениях для белорусов в Литве

Тихановская поблагодарила Литву за то, что страна приняла десятки тысяч белорусов и сотни организаций, которые были вынуждены покинуть Беларусь из-за репрессий. Тихановская призвала литовского президента не вводить одинаковые ограничения против белорусов и россиян и подчеркнула, что меры не должны затронуть белорусов, которые не поддерживают Лукашенко и Россию, а таких абсолютное большинство.

«Это играет на руку только российской и лукашенковской пропаганде, деморализует белорусов и ограничивает работу гражданской общественности», – заявила Тихановская.

Она предложила Литве расширить список индивидуальных санкций против пособников режима.

На встрече также обсуждалось возможное закрытие границ и необходимость сохранения гуманитарных коридоров на случай эскалации.