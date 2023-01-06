Идея: в Вильнюсе предлагается установить памятник Зеленскому

По оценке известного литовского шоумена и экс-председателя парламента Литвы (2008, 2009 гг.) Арунаса Валинскаса, это неожиданная идея, ведь обычно живым людям памятники не ставят.
"Я думаю, было бы немало тех, кто выступает против, их было бы в 2-3 раза больше, чем тех, кто одобрил бы идею", – сказал в интервью литовскому телеканалу LNK Валинскас.
Зеленский, по его мнению, своей смелостью, своими действиями создал такой памятник, лишь незначительный отголосок которого мог бы быть отражен в физическом памятнике, например, в Вильнюсе.
Жительница столицы, с которой говорили журналисты, на вопрос, стоит ли на месте памятника Цвирке поставить памятник Зеленскому, сказала, что это хорошая мысль.
"Может, это необычно, но это красивое место, хорошее место", – сказала она, напомнив, что недалеко от этого сквера находится украинское посольство.
"Он - герой, на 100% поддерживаю", –продолжила женщина.
Другая жительница Вильнюса также одобряет установку памятника Зеленскому.
"Мы согласны, мы всеми руками за Украину", – сказала она.
"Но другие люди скажут, вот, вы не поставили памятник Антанасу Сметоне, а хотите в таком красивом месте установить памятник Зеленскому Здесь мог бы стоять и памятник Сметоне", – сказал другой житель Вильнюса.
А может обоим - и Сметоне и Зеленскому?
"Нет, еще подерутся потом", - сказала другая собеседница.
Валинскас предположил, что можно назвать сквер Сквером свободы Украины. "И не надо скульптуры Зеленского, достаточно установить бронзовый куб, из которого позже отольют скульптуру Зеленского – очень неплохой вариант", – сказал Валинскас.
"Это было бы первой благодарностью украинцам, символом и представителем которых является Зеленский. Это наша благодарность за нашу свободу, ведь они воюют за нас, там идет и наша война, мы не должны об этом забывать", – от,метил Валинскас.
Литва, по его мнению, могла бы сделать этот шаг – стать первой и увековечить благодарность Украине.
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