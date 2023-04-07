Идея: публичные лица в Литве должны декларировать связи с Россией и Беларусью

Такие поправки к закону о декларации публичных и личных интересов Кащюнас зарегистрировал 7 апреля.

Если поправки будут приняты, то лица, декларирующие публичные и личные интересы (политики, служащие, судьи, разведчики, военные, главы государственных и муниципальных компаний и их заместители, др. лица), кроме декларации информации о наличии акций и праве на участие в голосованиях акционеров, влиянии на деятельность юридических лиц, должны будут указывать и информацию о деятельности этих юридических лиц в России или Беларуси, контактах с юридическими и физическими лицами в этих странах.

"Цель проекта - побуждение компаний, акционеры которых декларируют публичные и частные интересы, отказаться от бизнес-отношений с Россией и Беларусью", – сказано в пояснении к предложенным поправкам.

Кащюнас связал свою инициативу с войной, которая идет в Украине, и поднял вопрос, не являются ли экономические связи с Россией и Беларусью поддержкой экономик этих авторитарных стран.

"Ответственность за войну России в Украине лежит и на Беларуси. Россия с начала войны использует территорию Беларуси, размещает там своих военных. Надо отметить, что большая часть граждан России поддерживает действия своей страны, ничего не предпринимает для того, чтобы прекратить войну, поэтому возникает вопрос – не являются ли экономические связи с Россией и Беларусью поддержкой экономик этих авторитарных стран", – указал политик.