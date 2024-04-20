И оппоненты и соратники с уважением вспоминают Киркиласа: воспоминания Кубилюса

"На самом деле Гедиминас в определенном смысле был уникальным политиком. Мы с ним могли быть и настоящими политическими оппонентами, довольно ярыми, в зале заседаний или во время дебатов. Но вместе с тем мы были настоящими единомышленниками, нередко и соратниками в важных для государства или сфере геополитики делах. У него была такая особенность - прислушаться, услышать, самому сформулировать важные вопросы, убедить своих левых соратников, это было важно во все годы независимости", – сказал Кубилюс.