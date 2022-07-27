"Хуже некуда": политики решили взяться за литовский футбол

По словам главы КБФ Миколаса Маяускаса, госучреждения хотели бы выделить больше средств на развитие футбола, вернуть его в список приоритетных видов спорта, но это невозможно из-за старых проблем.

По его словам, в настоящее время Литва занимает 142-е место в рейтинге ФИФА, что является худшим результатом в истории, и, по его мнению, Литовская федерация футбола должна взять на себя большую ответственность за это.

Статьи по теме: В отборочном матче Лиги чемпионов "Жальгирис" одолел чемпионов Швеции

"Значение спорта не ограничивается физической занятостью, это сфера, оказывающая значительное влияние на интересы общества. Футбол, как самый популярный вид спорта в мире, влияет не только на спортивный престиж страны, но и может оказать существенное положительное влияние на социально-экономическую среду", - сказал BNS Маяускас.

По словам представителя Партии труда Витаутаса Гапшиса, есть желание, чтобы футбол получал адекватное финансирование и добивался хороших результатов.

"Возможно, у нас никогда не будет игрока уровня Роналду, но определенный прорыв необходим, как для занятости детей, так и для известности Литвы. (...) Футбол - это экономически очень интересный вид спорта, потому что там немалые деньги, которые поступают в экономику, поэтому на футбол следует смотреть под иным углом, чем на другие виды спорта - это имело бы положительный аспект в экономике", - сказал Гапшис.

В этом году Федерации футбола из средств государственного бюджета на реализацию качественных спортивных программ выделено 372 тыс. евро.