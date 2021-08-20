"Наверное, наиболее правильным было бы не применять к этому политическому действу название "выборы". Для (Владимира) Путина состав Государственной думы имеет значение только в том смысле, что в 2024 году, в момент реальной передачи власти, эта Государственная дума будет на какой-то момент одной из небольшого количества легитимных, с его точки зрения, политических структур", – сказал М. Ходорковский журналистам в пятницу на пресс-конференции.
"Потому для него очень важен контроль над этой Государственной Думой. Когда я говорю "передача власти", я имею в виду, что, скорее всего, это будет передача от В. Путина к В. Путину. Но от В. Путина, который обладает относительной легитимностью сегодня, к В. Путину, который не будет обладать никакой легитимностью после 2024 года в связи с теми, я даже не скажу, нарушениями, с тем игнорированием Конституции, которое было продемонстрировано при внесении поправок, разрешающих В. Путину избираться в 2024 году", – добавил он.
М. Ходорковский сказал, что "до сегодняшнего дня среди оппозиционных кандидатов практически никто не допущен к выборам".
По его словам, "по спискам политических партий один кандидат от "Открытой России" в прошлом был допущен - Андрей Пивоваров". "Избирательную кампанию ему предложено вести из камеры СИЗО", – сказал М. Ходорковский.
"Наша рекомендация избирателям – голосовать за тех, кто не поддерживает перевыборы В. Путина на пятый срок", – сказал он.
Выборы в Госдуму состоятся в середине сентября этого года.
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