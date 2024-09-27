Ходорковский: Материалы расследования против Невзлина выглядят достоверно, но я им не верю

Нападения на трех человек, в том числе на женщину с ребенком, совершенные в трех странах - Литве, Аргентине и Швейцарии, а также поджог макате ШИЗО Алексея Навального в Вильнюсе и попытку заказать уголовное дело против одного из бывших руководителей ФБК в Латвии Ходорковский назвал „непрагматичным действием“.

Ходорковский сказал, что Леонид Невзлин в разговоре с ним отрицал свою причастность к нападениям и пообещал ему сотрудничать со следствием. Тем не менее Ходорковский заявил о своей готовности „носить передачки в тюрьму“ Невзлину.