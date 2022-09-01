aA
Российские оппозиционеры, критики Кремля Михаил Ходорковский и Гарри Каспаров призывают Евросоюз не применять полный визовый запрет, чтобы не отталкивать россиян, которые не поддерживают войну в Украине.
Garis Kasparovas
Garis Kasparovas
© DELFI / Julius Kalinskas

На состоявшемся в четверг в Литве мероприятии "Конгресс свободной России" Ходорковский заявил, что от этого вопроса также будет зависеть, в каком направлении Россия может двигаться после краха режима президента Владимира Путина и не "зайдет ли она на новый круг сверхцентрализованного поиска врага, продиктованный свыше".

Статьи по теме:
Премьер Литвы: некоторые не оценили масштаб проблемы с визами для россиян
ЕС приостановит соглашение об упрощенной выдаче виз гражданам России

"Во многом это будет зависеть от того, какой пример будет перед глазами у молодого российского поколения. Для того, чтобы этот пример был европейским, с этим молодым поколением надо работать. И именно поэтому мы так резко среагировали на заявления о прекращении социальных, культурных и каких бы то ни было связей с российским обществом, которые кратко были названы "визовой проблемой"", - сказал Ходорковский.

"Да, когда идет война, те люди, которые поддерживают агрессора, которые поддерживают агрессивную войну, не должны пытаться ездить к жертве в гости. Но есть огромное количество россиян, которые не поддерживают эту войну, публично выступают против нее. И с этими россиянами нам нужно поддерживать коммуникацию, их нельзя отталкивать, потому что от них зависит то, что будет завтра на нашем общем европейском континенте", - сказал он.

M. Chodorkovskis
M. Chodorkovskis
© Reuters / Scanpix

Каспаров заявил, что при введении новых ограничений в отношении России следует ответить на вопрос - поможет ли это Украине выиграть войну.

Он сказал, что поддерживает запрет на туристические визы в принципе, но призвал предоставить возможность путешествовать по Европе для россиян, которые не поддерживают войну.

"Создание любого напряжения внутри страны - а запрет на туристические визы для поездок туда-сюда, безусловно, это напряжение - это хорошо", - сказал Каспаров.

"Тотальный отказ от сотрудничества с какими-то российскими группами эмиграции - это неправильно, потому что это тоже важный фактор влияния на мнение западной общественности. (...) Например, большой вопрос заключается в том, когда перейти от замораживания российских активов к конфискации. Здесь, я думаю, голос русских эмигрантов тоже помог бы западным политикам пересечь эту границу", — сказал оппозиционер.

Министры иностранных дел ЕС договорились в среду приостановить действие соглашения 2007 года, которое упрощает получение туристических виз для россиян.

Эта мера не означает официального запрета на туристические визы, к чему призывают некоторые страны ЕС.

Литва, Латвия, Эстония и Польша говорят, что ищут способы применить региональные запреты на въезд для граждан России.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Глава МИД Литвы обсудит с коллегами по ЕС вопрос выдачи турвиз гражданам РФ

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...

Глава МИД Литвы: после решений ЕС Балтия и Польша намерены сами ограничивать поток россиян

После того, как Евросоюз ( ЕС ) принял решение...

TOP новостей

Gitanas Nausėda

Президент Литвы: мы должны помочь людям пережить эту зиму

С приближением отопительного сезона государство в...

Эфир Delfi: 1 сентября и украинцы, Дни Вильнюса, Gypsy fest 2022 и караимы Литвы

В выпуске за четверг рассказываем о начале нового...

Министр образования Литвы: проблем с учебой украинских детей у нас нет

В Литве достаточно учебных заведений, которые могут...

Владельцев загрязняющих окружающую среду автомобилей ждут сложные времена: ограничения и налоги

С 2023 года водителей в Литве ждут перемены....

"Не следует надеяться": не все литовские студенты получат места в общежитиях

Обеспечить общежитиями всех студентов не удастся,...