Харьков с визитом поддержки посетил министр иностранных дел Литвы

Мэр города Игорь Терехов и глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов напомнили, что с момента запуска в России до попадания по городу российские ракеты летят от нескольких десятков секунд до нескольких минут, поэтому ни у кого нет времени на то, чтобы укрыться в убежищах, жизнь уже должна там идти.

В настоящее время в школах, оборудованных на 5 станциях городского метро, учатся более 2500 детей.

Ландсбергис в сопровождении представителей гражданских и военных властей города посетил места российских атак этой недели, возложил цветы к мемориалу, посвященному детям, погибшим в результате российских бомбардировок, посетил школы и классы, построенные на станциях метро города, а также стройплощадку нового убежища, предназначенного для обучения детей.

Крупный украинский город, расположенный всего в нескольких десятках километров от границы с Россией , в настоящее время переживает чрезвычайно свирепую и интенсивную волну российского воздушного террора. В результате ракетных обстрелов жилых кварталов в центральной части города и в других местах в эти дни погибло и было ранено несколько десятков человек, а жилые дома и высшие учебные заведения были полностью разрушены.

По словам руководителей города и области, Харьков с начала полномасштабного вторжения подвергается интенсивным атакам российской артиллерии и ракет, поэтому является наиболее разрушенным и пострадавшим из всех украинских крупных городов.

По словам Терехова, около 150 000 жителей города в настоящее время не имеют крова.

Поэтому, по словам представителей руководства города, их основная просьба к сторонникам и союзникам – это противовоздушная оборона.

"А напугать жителей нашего города не удастся, как бы враг ни старался", - заявил мэр города.

Между тем, Ландсбергис сказал, что главный посыл, который он выносит из Харькова, заключается в том, что война "очень близко", она далека от завершения, а российский террор продолжает убивать невинных людей, в том числе детей.