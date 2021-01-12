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Член сейма Литвы Антанас Гуога отказывается от мандата члена сейма Литвы. Председатель Главной избирательной комиссии (ГИК) Лаура Матьйошайтите во вторник подтвердила BNS, что комиссия получила его просьбу.
Antanas Guoga
Antanas Guoga
© DELFI / Domantas Pipas

"После 16 ч. было получено заявление члена сейма Гуоги об отказе от мандата члена сейма", - сказала BNS Матьйошайтите.

По ее словам, Гуога просит аннулировать его мандат с 14 января, созвать в этой связи заседание комиссии, на котором он готов зачитать просьбу о прекращении его полномочий.

Гуога избран в сейм с оппозиционной Партией труда. После его отказа от мандата в сейм попадет оставшийся за чертой в партийном списке Артурас Скарджюс.

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