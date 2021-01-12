"После 16 ч. было получено заявление члена сейма Гуоги об отказе от мандата члена сейма", - сказала BNS Матьйошайтите.

По ее словам, Гуога просит аннулировать его мандат с 14 января, созвать в этой связи заседание комиссии, на котором он готов зачитать просьбу о прекращении его полномочий.

Гуога избран в сейм с оппозиционной Партией труда. После его отказа от мандата в сейм попадет оставшийся за чертой в партийном списке Артурас Скарджюс.