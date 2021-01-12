"После 16 ч. было получено заявление члена сейма Гуоги об отказе от мандата члена сейма", - сказала BNS Матьйошайтите.
По ее словам, Гуога просит аннулировать его мандат с 14 января, созвать в этой связи заседание комиссии, на котором он готов зачитать просьбу о прекращении его полномочий.
Гуога избран в сейм с оппозиционной Партией труда. После его отказа от мандата в сейм попадет оставшийся за чертой в партийном списке Артурас Скарджюс.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Эксперты: о послаблениях карантина говорить пока рано, но минимальные смягчения готовят (30)
Несмотря на то, что два дня подряд в Литве фиксировали...
О чем не хочет вспоминать автор легендарной фотографии: день "Х" оставил невидимые шрамы Январским событиям - 30 лет (410)
С одной стороны – гусеницы, а под ними - ноги людей. С...
Парламент Литвы поддержал резолюцию о 13 января (23)
В канун 30-летия событий 13 января 1991 года депутат от...
Глава представительства ВОЗ в Литве: возможно, некоторые ограничения останутся в силе до конца года (5)
Второй день подряд в Литве фиксируют снижение случаев...
Жители Друскининкай просят помощи из-за санкций ЕС в отношении санатория Belorus (53)
Во вторник работники затронутого санкциями Евросоюза...