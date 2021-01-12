"После 16 час. было получено заявление члена сейма А. Гуоги об отказе от мандата члена сейма", - сказала BNS Л. Матьёшайтите.
По ее словам, А. Гуога просит аннулировать его мандат с 14 января, созвать в этой связи заседание комиссии, на котором он готов зачитать просьбу о прекращении его полномочий.
Он сообщил в фейсбуке, что отказывается от мандата, так как не видит возможности выполнить предвыборные обещания.
"Люди выбрали меня в Сейм по списку Партии труда (ПТ). Я получил максимально возможное доверие людей. Я его очень уважаю и ценю. Ухожу, прежде всего, потому, что не хочу водить этих людей за нос. Чувствую перед ними большую ответственность, однако одновременно вижу, что с ПТ невозможно гарантировать то, о чем говорили людям перед выборами", - пишет А. Гуога.
Он также упомянул о противостоянии с председателем партии Виктором Успасских.
"В ПТ есть честные, умные и энергичные люди. Однако сегодня они все стали заложниками одного лица. Страх и приспособленчество не позволяют им освободиться. Не хочу быть тем человеком, которому председатель партии, совет партии, комиссия по этике уделяют так много внимания за то, что у меня не такое мнение, как у председателя партии", - пишет А. Гуога.
Он подчеркнул, что верит в факты, и подверг критике высказывания лидера ПТ о прививках и лечебной минеральной воде, которая якобы помогает при коронавирусе. Проверку в связи с этими высказываниями проводит Государственная продовольственно-ветеринарная служба.
Ранее во вторник А. Гуога также призвал В. Успасских принести извинения за оскорбительные высказывания в адрес сексуальных меньшинств или покинуть ПТ.
Лидер ПТ в воскресенье провел прямую видеотрансляцию у себя в фейсбуке, где уничижительно отозвался о людях ЛГБТ-сообщаетсва, называя их "педиками" и "извращенцами". В связи с этими высказываниями глава Либеральной фракции Европарламента потребовал от В. Успасских извинений и предупредил, что европарламентарий может быть исключен из этой политической группы.
После отказа А. Гуоги от мандата в сейм попадет оставшийся за чертой в партийном списке Артурас Скарджюс.
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