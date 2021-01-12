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Член сейма Литвы Антанас Гуога отказывается от мандата члена сейма Литвы. Председатель Главной избирательной комиссии (ГИК) Лаура Матьйошайтите во вторник подтвердила BNS, что комиссия получила его просьбу.
Antanas Guoga
Antanas Guoga
© DELFI / Domantas Pipas

"После 16 час. было получено заявление члена сейма А. Гуоги об отказе от мандата члена сейма", - сказала BNS Л. Матьёшайтите.

По ее словам, А. Гуога просит аннулировать его мандат с 14 января, созвать в этой связи заседание комиссии, на котором он готов зачитать просьбу о прекращении его полномочий.

Он сообщил в фейсбуке, что отказывается от мандата, так как не видит возможности выполнить предвыборные обещания.

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"Люди выбрали меня в Сейм по списку Партии труда (ПТ). Я получил максимально возможное доверие людей. Я его очень уважаю и ценю. Ухожу, прежде всего, потому, что не хочу водить этих людей за нос. Чувствую перед ними большую ответственность, однако одновременно вижу, что с ПТ невозможно гарантировать то, о чем говорили людям перед выборами", - пишет А. Гуога.

Он также упомянул о противостоянии с председателем партии Виктором Успасских.

"В ПТ есть честные, умные и энергичные люди. Однако сегодня они все стали заложниками одного лица. Страх и приспособленчество не позволяют им освободиться. Не хочу быть тем человеком, которому председатель партии, совет партии, комиссия по этике уделяют так много внимания за то, что у меня не такое мнение, как у председателя партии", - пишет А. Гуога.

Он подчеркнул, что верит в факты, и подверг критике высказывания лидера ПТ о прививках и лечебной минеральной воде, которая якобы помогает при коронавирусе. Проверку в связи с этими высказываниями проводит Государственная продовольственно-ветеринарная служба.

Ранее во вторник А. Гуога также призвал В. Успасских принести извинения за оскорбительные высказывания в адрес сексуальных меньшинств или покинуть ПТ.

Лидер ПТ в воскресенье провел прямую видеотрансляцию у себя в фейсбуке, где уничижительно отозвался о людях ЛГБТ-сообщаетсва, называя их "педиками" и "извращенцами". В связи с этими высказываниями глава Либеральной фракции Европарламента потребовал от В. Успасских извинений и предупредил, что европарламентарий может быть исключен из этой политической группы.

После отказа А. Гуоги от мандата в сейм попадет оставшийся за чертой в партийном списке Артурас Скарджюс.

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