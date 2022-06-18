Губернатор: Литва закрывает ЖД-транзит санкционных товаров в Калининградскую область

"Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о том, что с нуля часов завтрашнего дня они прекращают пропуск транзита из Калининградской области и в Калининградскую область из других регионов России большого перечня товаров, которые попадают под европейские санкции", — сказал Алиханов.

По его словам, Литва ссылается на разъяснения от Еврокомиссии о том, что на товары, запрещенные к ввозу в ЕС из-за санкций, не распространяется исключение о калининградском транзите, пишет Newkaliningrad.ru

"И нас просто поставили сегодня перед фактом, что с завтрашнего дня эти грузы не принимаются к перевозке. По нашим оценкам, мы не завершили пока анализ, это от 40 до 50% номенклатуры грузов, которые перевозились между Калининградской областью и другими регионами РФ. Это в том числе стройматериалы, цемент, металлы, целый ряд других важных и для строительства, и для производства [материалов], готовая продукция, которая вывозилась с нашей территории. Это потребует сейчас от нас срочной постановки на линию Усть-Луга — Балтийск новых судов", — пояснил губернатор.

Алиханов сообщил, что сейчас правительство региона совместно с федеральными ведомствами пытается получить разъяснения от Европейской комиссии, потому что это решение является "грубейшим нарушением правил свободного транзита в Калининградскую область".

"Я уже не говорю о том, что это существенный гуманитарный вопрос — это попытка удушения нашего региона. Конечно, мы будем добиваться пересмотра такого рода разъяснений. В случае, если этого не удастся добиться быстро, оперативным методом, конечно, мы сейчас уже решаем с тем, чтобы поставить новые суда, те, которые сейчас свободны на Балтике, на линию Усть-Луга — Балтийск, чтобы обеспечить ритмичную работу нашей промышленности и функционирование нашей экономики", — заявил он.