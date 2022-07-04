Губернатор Калининградской области: "Россия может сделать так, что половины экономики Литвы не будет"

При этом, по словам главы этого региона, российская сторона рассчитывает, что ЕС все-таки пропишет для калининградского транзита исключения в своих санкционных пакетах и применение ответных мер не потребуется, пишет Newkalingrad.ru.

"Постепенный перевод грузопотока из прибалтийских портов в Калининградскую область был бы только плюсом. И мы как раз росли по контейнерным перевозкам за счет того, что развивали их с китайцами. Не Калининградская область перевозила в Ленинградскую область и Санкт-Петербург, а Россия в целом перевозила грузы, в том числе транзитные, в наши порты на Балтике. Мы этим занимались последнее время. Но все равно есть еще много российских грузов, которые к нам шли через Литву. Поэтому транспортный комплекс Прибалтики в принципе может быть уничтожен в том случае, если Россия применит антисанкции в отношении грузов, которые идут в сторону Прибалтики и из нее", — сказал Алиханов.

Он также сравнил возможный экономический ответ России с нейтронным оружием и заявил, что "Россия может сделать так, что половины экономики Литвы не будет".

Какие конкретно меры предлагает ввести РФ, он не уточнил. "Это меры различного характера, давайте обсуждать их в том случае, если необходимость их принятия будет 100%. Но я повторюсь: нам есть чем экономически ответить, и весьма критично для Литвы", — отметил губернатор.