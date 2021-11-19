aA
Несколько депутатов Сейма Литвы, которые входят в правящую коалицию, обратились к Национальному олимпийскому комитету и спортсменам с призывом бойкотировать предстоящие в феврале Зимние Олимпийские игры в Пекине.
Pekino žiemos olimpinės žaidynės
Pekino žiemos olimpinės žaidynės
© AFP / Scanpix

По мнению авторов обращения, престижные спортивные мероприятия не могут проходить в авторитарных государствах, где не соблюдаются права человека, а спорт пытаются использовать для улучшения собственного имиджа.

"Мы обращаемся к президенту, правительству и всем политикам Литвы с призывом бойкотировать Олимпийские игры в Китае, не участвовать в мероприятиях их открытия и закрытия, не направлять туда официальные государственные делегации", – говорится в письме.

Статьи по теме:
В Литве начинается работа представительства Тайваня  (28)

Политики также призывают спортсменов, получивших приглашения на Пекинские игры, "продемонстрировать гражданскую позицию, не участвовать в соревнованиях там, где их пытаются превратить в марионеток спектакля, срежиссированного авторитарным режимом".

Обострившиеся в последнее время отношения Литвы и Китая достигли нового витка с открытием в Вильнюсе представительства Тайваня.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Вильнюсец о ценах на недвижимость: неужели мы верим в адекватность цен? (15)

Новые квартиры в Литве дорожают, поэтому многие...

Президент Литвы о беседах с Лукашенко: надо общаться и с захватчиками самолетов (20)

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что беседы...

С Нового года зарплаты в Литве наличными выплачивать не будут (3)

Декабрь 2021 года – последний месяц, когда зарплаты в...

Вирус отступает? В красной зоне уже два муниципалитета (1)

Вслед за Нерингой из черной зоны в красную перешел...

Коронавирус в Литве: 1707 новых случаев и 17 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1017 новых...