По мнению авторов обращения, престижные спортивные мероприятия не могут проходить в авторитарных государствах, где не соблюдаются права человека, а спорт пытаются использовать для улучшения собственного имиджа.
"Мы обращаемся к президенту, правительству и всем политикам Литвы с призывом бойкотировать Олимпийские игры в Китае, не участвовать в мероприятиях их открытия и закрытия, не направлять туда официальные государственные делегации", – говорится в письме.
Политики также призывают спортсменов, получивших приглашения на Пекинские игры, "продемонстрировать гражданскую позицию, не участвовать в соревнованиях там, где их пытаются превратить в марионеток спектакля, срежиссированного авторитарным режимом".
Обострившиеся в последнее время отношения Литвы и Китая достигли нового витка с открытием в Вильнюсе представительства Тайваня.
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