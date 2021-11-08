В проекте провозглашается поддержка "Польского государства, защищающего свой конституционный суверенитет и национальную идентичность".

Резолюция призывает ЕС отменить решения, принятые по Польше.

Между тем председатель Комитета Сейма по иностранным делам (КИД), консерватор Жигимантас Павилёнис заявляет, что подобное заявление будет направлено против положений Конституции Литвы.

Проект "О солидарности с Польской Республикой" подготовили 40 политиков, принадлежащих к оппозиционным фракциям Сейма, два члена правящего Союза отечества - христианские демократы Литвы и один представитель Движения либералов.

В проекте резолюции также говорится, что "Польша стоит на страже конституционного строя, национальности, национальных моральных идеалов и суверенитета и поддерживает ценности не только своего государства, но и Европейского, Западного демократического мира, христианства и гуманизма".

Глава КИД Сейма же заявил, что данный проект постановления по сути направлен против Конституции Литвы.

"Вероятно, я никогда в жизни не забуду ночь с 12 на 13 декабря 2002 года, когда мы все подписали Договор о вступлении в ЕС вместе с Польшей в Копенгагене. Там ни одна из подписавших сторон - а мы вступали в блок вместе - не имела никаких исключений, в том числе в отношении верховенства права ЕС. Это четко закреплено в договорах о вступлении всех нас", - сказали в BNS Ж. Павилёнис.

Он подчеркнул, что в Литве прошел референдум о членстве в Европейском союзе и принят соответствующий конституционный акт.

"Я очень надеюсь, что и Польша, и Брюссель найдут решение, которое не поколеблет основы нашего общего ЕС", - добавил он.

Ж. Павилёнис призвал не рубить "ветку, на которой, слава Богу, все мы сейчас сидим".

Партия "Право и справедливость", пришедшая к власти в Польше в 2015 году, провела реформу судебной системы. В 2017 году был создан новый институт – Коллегия дисциплинарных дел Верховного суда, наделенная полномочиями дисциплинарно наказывать судей, в том числе в судах низшей инстанции.

Европейская комиссия заявила, что это нарушает независимость судебной системы в Польше и несовместимо с верховенством закона ЕС.

Кроме того, в октябре Конституционный Трибунал Польши отверг принцип верховенства права ЕС над национальным законодательством. В решении суда говорится, что некоторые статьи Договора ЕС несовместимы с Конституцией страны.

Европейская Комиссия также пообещала использовать новый механизм, в соответствии с которым может быть приостановлено выделение средств ЕС Польше.

Кроме того, Суд справедливости ЕС наложил штраф в размере одного миллиона евро в день на Польшу за невыполнение решения о приостановлении действия недавно введенной системы наказаний судей.