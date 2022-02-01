Группа европарламентариев призывает глав ЕС оценить угрозу российских войск в Беларуси

"Последнее размещение российских войск в Беларуси представляет угрозу для Украины, Польши, Литвы, Латвии и всей Европы. Эти действия также могут быть частью плана по порабощению и оккупации Беларуси. Продолжающееся присутствие войск России в Беларуси по просьбе незаконного режима (Александра) Лукашенко должно расцениваться как оккупация Беларуси, это особенно важно в связи с продолжающимися встречами США и ЕС с Россией", - говорится в обращении 77 членов Европарламента.

В письме также отмечается, что в беседах представителей ЕС и США, направленных на сдерживание России от вторжения в Украину, "не следует забывать о возможности будущего для независимой и демократической Беларуси".

Письмо адресовано председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и председателю ЕП Роберте Метсола, сообщил один из инициаторов обращения, член фракции Renew Europe, европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс.

В заявлении также говорится, что с целью сдерживания России необходимо по-прежнему видеть будущее для независимой и демократической Беларуси.

"Сохраняется обязательство ЕС поддерживать территориальную целостность, независимость и суверенитет всех стран-участниц "Восточного партнерства" ЕС", - указано в обращении группы европарламентариев.

"Кремль в своей открытой мишени указывает прежде всего на Украину, но действует и в других форматах. По моему убеждению, в самой Беларуси, внутри страны сейчас проводятся маневры даже опаснее, чем у границы с Украиной. Россия использовала давно несамостоятельного, удобного партнера - Лукашенко - и ввела в Беларусь свой военный контингент. Это может означать уничтожение остатков суверенитета Беларуси", - оценивает ситуацию Ауштрявичюс.

Кремль сконцентрировал возле украинской границы более 100 тыс. военнослужащих и военную технику, и Запад обеспокоен, что в Европе может возникнуть крупный военный конфликт.

Кроме того, в последнее время российские войска перебрасываются в находящуюся по соседству с ЕС Беларусь - якобы для совместных учений.