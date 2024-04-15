Громкое прощание с бывшим министром обороны не испортило рейтинг консерваторов

По мнению директора Baltijos tyrimai, это, вероятно, связано с ярким прошлым Л. Кащюнаса, о котором в очередной раз напомнили обществу. Нынешний министр начал свою политическую карьеру с сотрудничества с националистическими радикалами.

"Таким образом, несмотря на то что вся эта история и не изменила рейтинг Анушаускаса, тем не менее негативно сказалась на рейтинге Л. Кащюнаса. Наверное, потому, что были вспомнены истории молодости", – сказала Elta Р. Алишаускене, не исключив, что возникший на прошлой неделе кризис в системе образования может повлечь за собой более выраженные изменения в рейтинговой таблице.