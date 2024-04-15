Громкое прощание с бывшим министром обороны не испортило рейтинг консерваторов

Выпроводив из правительства самого популярного политика, правящая партия с самой многочисленной группой парламентариев в Сейме сумела сохранить имевшуюся у нее поддержку.
Как показали результаты опроса, проведенного 15-25 марта с. г., если бы выборы в Сейм состоялись в следующее воскресенье, наибольшей поддержкой населения заручилась бы оппозиционная Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ). В марте 17,4 проц. респондентов были настроены поддержать политическую силу, возглавляемую В. Блинкявичюте. Аналогичная доля сторонников социал-демократов была и в опросе, проведенном месяцем ранее, – в феврале о своей поддержке СДПЛ заявили 17,8 проц. жителей.
За последний месяц число симпатизирующих Союзу крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) во главе с Рамунасом Карбаускисом выросло почти на 3 процентных пункта: в феврале поддержка " аграриев" составила 8,7 проц., а в марте она уже была 11,6 проц.
Далее следует возглавляемый экс-премьером Саулюсом Сквернялисом Союз демократов "Во имя Литвы", который опустился на третью позицию в рейтинговой таблице. В марте за эту политическую силу хотели проголосовать 9,1 проц., в феврале – 11,8 проц. респондентов.
Практически не отставая от двух предыдущих политических сил, на четвертой позиции рейтинговой таблицы находятся консерваторы во главе с Габриэлюсом Ландсбергисом. Самую влиятельную партию нынешнего правящего большинства в марте поддержали 8,9 проц. респондентов, в феврале поддержка консерваторов составила 9,8 проц.
Замыкают пятерку лидеров "трудовики" во главе с Андрюсом Мазуронисом. За Партию труда в феврале проголосовали бы 4,5 проц. респондентов, а в марте поддержка составила 5,6 проц.
Далее в мартовской рейтинговой таблице идут Движение либералов под руководством Виктории Чмилите-Нильсен (4,9 проц. в марте и 3,7 проц. в феврале), основанная Ремигиюсом Жемайтайтисом партия "Неманская заря" (4,4 проц. в марте и 3,5 проц. в феврале) и Партия регионов Литвы под председательством Йонаса Пинскуса (3,9 проц. в марте и 3,6 проц. в феврале).
В мартовскую рейтинговую таблицу попали и одинаковую поддержку избирателей (2,1 проц. в марте и 2,5 проц. в феврале) получили Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей и возглавляемая Артурасом Зуокасом партия "Свобода и справедливость".
Аналогичные показатели демонстрирует и Партия свободы, возглавляемая Аушрине Армонайте. Согласно последнему опросу, эту политическую силу склонны поддерживать 2 проц. респондентов.
До 2 проц. поддержки населения в марте получили Партия зеленых Литвы, Национальное объединение и Союз народа и справедливости (центристы, народники).
По данным Baltijos tyrimai, четверть (25,1 проц.) опрошенных жителей заявили о том, что не будут участвовать в выборах в Сейм или не определились, за кого будут голосовать.
История А. Анушаускаса не испортила рейтинг консерваторов: вопрос, какие последствия будет иметь отставка Г. Якштаса
Комментируя результаты последних опросов, директор Baltijos tyrimai Раса Алишаускене также подчеркивает, что история А. Анушаускаса, который заговорил о возможной коррупции в системе национальной обороны и раньше срока вернул портфель министра, не оказала серьезного влияния на рейтинг консерваторов.
По ее словам, это событие принесло более яркую динамику скорее в рейтинги отдельных политиков правого толка. Например, как отмечает Р. Алишаускене, глядя на результаты последних опросов, можно говорить о рекордно низком рейтинге премьер-министра Ингриды Шимоните и лидера консерваторов Габриэлюса Ландсбергиса.
Ротация министров, внесшая переполох в политическое поле, повлияла и на нового главу Министерства национальной обороны (Минобороны) Лауринаса Кащюнаса. Его положительный рейтинг за месяц упал на 6 процентных пунктов.
По мнению директора Baltijos tyrimai, это, вероятно, связано с ярким прошлым Л. Кащюнаса, о котором в очередной раз напомнили обществу. Нынешний министр начал свою политическую карьеру с сотрудничества с националистическими радикалами.
"Таким образом, несмотря на то что вся эта история и не изменила рейтинг Анушаускаса, тем не менее негативно сказалась на рейтинге Л. Кащюнаса. Наверное, потому, что были вспомнены истории молодости", – сказала Elta Р. Алишаускене, не исключив, что возникший на прошлой неделе кризис в системе образования может повлечь за собой более выраженные изменения в рейтинговой таблице.
"Портфель положил министр Гинтаутас Якштас. Так что посмотрим, какое влияние это окажет на будущие рейтинги",– заключила директор Baltijos tyrimai.
Опрос проводился 15-25 марта 2024 г. В ходе исследования методом личного интервью были опрошены 1115 жителей Литвы (в возрасте от 18 лет и старше), опрос проводился в 111 точках выборки.
Состав респондентов соответствует составу взрослого населения Литвы по полу, возрасту, национальности, типу поселения. Мнение опрошенных отражает мнение жителей Литвы в возрасте от 18 лет и старше. Погрешность результатов исследования составляет до 2,9 проц.