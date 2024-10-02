2024.10.02 07:05

Грибаускайте вручена награда за лидерство

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Dalia Grybauskaitė
Dalia Grybauskaitė
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Экс-президенту Литвы Дале Грибаускайте во время ее визита в Соединенные Штаты Америки была вручена награда Хиллари Клинтон за лидерство, сообщил офис экс-президента.

Эта награда, названная в честь бывшего государственного секретаря США, вручается за выдающееся лидерство и важную роль, которую женщины играют в построении более мирного и безопасного мира.

В предыдущие годы эту награду за лидерство получали верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, исполнительный директор Рамочной конвенции ООН об изменении климата Патрисия Эспиноза, лауреат Нобелевской премии мира Надя Мурад и другие.

В 2013 году Грибаускайте была удостоена звания почетного доктора Джорджтаунского университета за лидерство, прозрачность, правду и ответственность.

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