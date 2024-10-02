Грибаускайте вручена награда за лидерство

Эта награда, названная в честь бывшего государственного секретаря США, вручается за выдающееся лидерство и важную роль, которую женщины играют в построении более мирного и безопасного мира.

В предыдущие годы эту награду за лидерство получали верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, исполнительный директор Рамочной конвенции ООН об изменении климата Патрисия Эспиноза, лауреат Нобелевской премии мира Надя Мурад и другие.