Грибаускайте в интервью CNBC высказалась по калининградскому транзиту: Путин пугает Литву, но мы не боимся

"В самом начале войны я сказала, что Путин понимает только язык силы. И остановить его можно только на поле боя, а не с помощью санкций. Санкции болезненны для всех, они действуют в долгосрочной перспективе.
Но только на поле боя – мы должны быстро предоставить Украине необходимое оружие, чтобы война была короче. Чем дольше мы медлим, тем больше затягивается война", – сказала Грибаускайте.
Экс-глава Литвы сказала, что НАТО просят о переменах с момента аннексии Крыма.
"Это даже лучше того, на что мы надеялись. Мы просили о таких переменах с момента оккупации Крыма в 2014 году, но было сложно убедить наших партнеров. Сейчас Путин убеди и очень эффективно", – сказала она.
Delfi напоминает, что Турция во вторник вечером заявила, что не будет противиться вступлению Швеции и Финляндии в НАТО.
И другие решения саммита НАТО Грибаускайте оценила, как огромный шаг вперед.
В интервью CNBC она сказала, что станет больше военных мощностей, а в случае угрозы защитят каждый сантиметр НАТО.
"То, что нужно было вчера, у нас появится сегодня", – оценила она перемены.
На вопрос, какую реакцию Путина вызовет расширение НАТО, она ответила, что реакция уже есть.
"Он пугает Литву из-за калининградского и это было нормально, это можно было предсказать. Мы по крайней мере их уже не боимся. Пусть Путин боится сам себя, мы привыкли к такому окружению. Мы должны помочь всем, чем можем. Не только путем расширения НАТО, но и помощью Украине в пресечении путинских имперских амбиций в Украине. Это лучшая оборона НАТО", – сказала Грибаускайте.
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