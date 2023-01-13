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По словам экс-президента Дали Грибаускайте, возглавлявшей Литву на протяжении двух сроков, Литва, как и другие страны НАТО, уже вовлечена в войну в Украине, потому что поставляет оружие и оказывает финансовую, гуманитарную помощь. Несмотря на это, считает Д. Грибаускайте, помощь НАТО Украине все же недостаточна.
Dalia Grybauskaitė
Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Мы, Литва, будучи членом НАТО, как и все наши партнеры, мы уже вовлечены, потому что поставляем оружие и оказываем различную – как финансовую, так и гуманитарную – помощь Украине. Так что мы уже вовлечены", – заявила Д. Грибаускайте журналистам в Сейме.

Однако президент подчеркивает, что страны НАТО недостаточно помогают Украине в борьбе за свободу и жизнь.

"Я думаю, что время все расставит по своим местам. С самого начала войны я говорила, что мы не можем наблюдать, отстраниться и позволить такому жестокому государству топтать, убивать своих соседей. По большей части в этом есть и наша вина, что это происходит сейчас и что мы – страны НАТО – так медленно и так недостаточно помогаем в борьбе за эту свободу, за жизнь в Украине", – подчеркнула она.

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