"Мы, Литва, будучи членом НАТО, как и все наши партнеры, мы уже вовлечены, потому что поставляем оружие и оказываем различную – как финансовую, так и гуманитарную – помощь Украине. Так что мы уже вовлечены", – заявила Д. Грибаускайте журналистам в Сейме.

Однако президент подчеркивает, что страны НАТО недостаточно помогают Украине в борьбе за свободу и жизнь.

"Я думаю, что время все расставит по своим местам. С самого начала войны я говорила, что мы не можем наблюдать, отстраниться и позволить такому жестокому государству топтать, убивать своих соседей. По большей части в этом есть и наша вина, что это происходит сейчас и что мы – страны НАТО – так медленно и так недостаточно помогаем в борьбе за эту свободу, за жизнь в Украине", – подчеркнула она.