Грибаускайте сомневается в своих возможностях возглавить НАТО

В интервью The New York Times, опубликованном в четверг, экс-президент сказала, что высший дипломатический пост в НАТО обычно занимает тот, кто получает единодушную поддержку 30 государств-членов, чего у нее не будет из-за ее позиции по России.

«Некоторые страны увидят в моей твердой позиции в отношении России препятствие. С Россией нужно обращаться как с террористами, а не вести переговоры и идти на компромиссы», — цитируется в интервью Грибаускайте.

Она отметила, что страны НАТО должны немедленно предоставить Украине больше вооружений, экс-глава страны также не исключила идею размещения в стране войск Альянса.

"Реакция должна быть адекватной нападению", - сказала Грибаускайте.

В июле 2021 года влиятельное политическое издание Politico сообщило, что бывший президент Литвы является одним из трех наиболее реальных кандидатов на пост нового генерального секретаря НАТО.

Срок полномочий Столтенберга на посту главы Альянса должен был закончиться в этом году, но из-за продолжающейся войны России в Украине лидеры стран НАТО в марте продлили его мандат еще на год.