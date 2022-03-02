Грибаускайте: "санкции Путина не остановят, войну остановит только война"

aA
Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте сказала, что помощи Запада Украине недостаточно. Она заявила, что Запад проявляет трусость. Риторика Запада, по ее словам, жалкая, это значит, что Запад становится сообщником Путина.
Dalia Grybauskaitė
Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Трусливый Запад? Или сообщники военных преступлений Путина? Начинает казаться, что это так. Санкции Путина не остановят, какими бы они ни были. Они нужны, но без исключений, какие мы сейчас видим при применении SWIFT и сохранении энергетического сектора и обслуживающих его банков... Войну остановит только война, которая уже началась. Не надо прикидываться и пытаться успокоить свою совесть, предоставляя Украине только оружие и то с опозданием. За нас воюют жители Украины, ее дети прикрывают нас от путинского безумия", – писала в фейсбуке экс-президент.

Статьи по теме:
Дарюс Куолис. Что происходит в Литве на фоне российского вторжения в Украину
ВУ: мы не потерпим дискриминацию русскоязычных и дезинформацию об отчислении студентов

По ее словам, повторение мантры, будто НАТО не может помочь Украине, уже звучит жалко и показывает трусость Запада.

"Это видит и Путин. Хотя уроки учат быстро, но Запад все еще не понимает, что в Украине идет европейская война. В ней либо участвуешь и борешься с агрессором, либо стоишь и смотришь как он уничтожает Украину и ее людей и становишься сообщником в военных преступлениях. Да. Сообщником.

Если мы не остановим Путина в Украине, все равно придется воевать, но уже в наших странах. Украина просит реальной помощи, а мы смотрим на телеэкранах как бомбят жилые кварталы gyvenamuosius и клянемся, что "очень поддерживаем Украину", – продолжила Грибаускайте.

"Мне стыдно слушать, как блеют главы и чиновники НАТО, что "не могут ввязываться в конфликт", а в Сирии, Ливии, Африке, Югославии, Афганистане могли? Сегодня Украина борется за выживание своего народа и спокойствие Европы. Так мы и дальше будем продолжать наблюдать за уничтожением независимого государства? Слава Україні! Героям слава, пока только ее героям, поскольку других на горизонте еще не видно", – прибавила экс-президент.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Verslas Plius Ugnė Karaliūnaitė

Mauricas: būsto kainos rauna stogą – kada ši beprotybė aprims

Delfi Plius Renata Valatkienė

Bandymas rasti vyrą po keturiasdešimties: suvalkietis po pasimatymo kvietė pasimylėti tiesiog mikriuke, o žvejas apšaukė, kad ne taip laiko puodelį

Delfi Plius The Economist

Kaip vienas sakinys Zelenskį pavertė pavojingiausiu Putino priešu

„Anonymous“ įgyvendina savo pažadus: per 5 dienas apkartino gyvenimą ne tik Rusijai, bet ir Baltarusijai

Delfi Plius Greta Katkevičienė

Užgavėnių šventimas praeitame amžiuje: gąsdino vaikus, blynus vadino Kauno restoranų išmone, o didžiausias vargas buvo nesusituokusiems

Delfi Plius Ina Antaniškytė

Kuo skiriasi Hagos Tarptautinio Teisingumo Teismas bei Tarptautinis Baudžiamasis Teismas ir kokia atsakomybė gali grėsti agresoriui?

Delfi Plius Forumas „Pauzė“

Diskusija: tvarios empatiškos lyderystės ir verslo sėkmės koreliacija

Delfi Plius Psichologas Gediminas Navaitis

Putino psichologinis tipažas: kodėl kai kurie rusai tapo nuolankiais Kremliaus nusikaltimų bendrininkais?

Delfi Plius Eugenija Grižibauskienė

Rinkos chuliganams vadovaujantis Braukyla – apie kosminį augimą, ypatinguosius klientus ir pusės tūkstančio jaunėlių komandą

Delfi Plius Sniego pilys

Kur atsidūrė senųjų Kremliaus šulų šeimos po jų mirties ar atstatydinimo: istorija byloja apie nepavydėtinus likimus

Delfi Plius Giedrius Petkevičius/Sausuolis

Sovietų ir arabų planas prieš Izraelį: tai turėjo išspręsti „žydų klausimą“ visiems laikams

Статьи по теме:

После высказываний о российской агрессии Пуйдокас может лишиться важного поста

Депутат Миндаугас Пуйдокас , заявивший об уходе из...

Потрясенный событиями в Украине Ясикявичюс призвал Испанию к активным действиям

Тренер баскетбольного клуба Barcelonа Шарунас Ясикявичюс...

Литва присоединилась к бойкоту выступления Лаврова в Женеве

Литва во вторник присоединилась к бойкоту выступления...

TOP новостей

Война в Украине. Россия продолжает бомбить украинские города

Противостояние российской агрессии со стороны...

Помощь беженцам из Украины в Литве. Куда обращаться и как получить?

Чтобы прибывающим в Литву беженцам из Украины было...

Грибаускайте: "санкции Путина не остановят, войну остановит только война"

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте сказала, что...

Дарюс Куолис. Что происходит в Литве на фоне российского вторжения в Украину

Три малоприятных момента проявляются в жизни Литвы на...

Кубилюс: Путин допустил огромную ошибку

Европарламентарий Андрюс Кубилюс в передаче на Delfi TV...