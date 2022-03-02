Грибаускайте: "санкции Путина не остановят, войну остановит только война"

"Трусливый Запад? Или сообщники военных преступлений Путина? Начинает казаться, что это так. Санкции Путина не остановят, какими бы они ни были. Они нужны, но без исключений, какие мы сейчас видим при применении SWIFT и сохранении энергетического сектора и обслуживающих его банков... Войну остановит только война, которая уже началась. Не надо прикидываться и пытаться успокоить свою совесть, предоставляя Украине только оружие и то с опозданием. За нас воюют жители Украины, ее дети прикрывают нас от путинского безумия", – писала в фейсбуке экс-президент.

По ее словам, повторение мантры, будто НАТО не может помочь Украине, уже звучит жалко и показывает трусость Запада.

"Это видит и Путин. Хотя уроки учат быстро, но Запад все еще не понимает, что в Украине идет европейская война. В ней либо участвуешь и борешься с агрессором, либо стоишь и смотришь как он уничтожает Украину и ее людей и становишься сообщником в военных преступлениях. Да. Сообщником.

Если мы не остановим Путина в Украине, все равно придется воевать, но уже в наших странах. Украина просит реальной помощи, а мы смотрим на телеэкранах как бомбят жилые кварталы gyvenamuosius и клянемся, что "очень поддерживаем Украину", – продолжила Грибаускайте.

"Мне стыдно слушать, как блеют главы и чиновники НАТО, что "не могут ввязываться в конфликт", а в Сирии, Ливии, Африке, Югославии, Афганистане могли? Сегодня Украина борется за выживание своего народа и спокойствие Европы. Так мы и дальше будем продолжать наблюдать за уничтожением независимого государства? Слава Україні! Героям слава, пока только ее героям, поскольку других на горизонте еще не видно", – прибавила экс-президент.