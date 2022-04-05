Грибаускайте: санкции Европы к России – дырявые, реакция Запада на войну – слишком мягкая

Об этом она заявила во вторник в интервью американскому телеканалу CNBC.
"Нет, мы делаем недостаточно — ни в экономическом, ни в военном отношении. Наши санкции дырявые, что позволяет Путину выживать, восстанавливать рубль. Украина просит все более и более эффективное оружие, но мы отстаем в ответах на запросы", — сказала она.
"То, что мы продемонстрировали до сих пор – слабость в адекватной реакции. Эта страна, путинская Россия с окровавленным лицом, никогда не остановится сама по себе, если ее не остановить. У нас есть возможность сделать это в Украине, но мы не используем свои возможности в полной мере", - добавила Грибаускайте.
В понедельник ЕС объявил, что готовит новые санкции против России после того, как в конце прошлой в городе Буча под Киевом, который перешел под контроль Украины, были обнаружены массовые захоронения и сотни жестоко убитых мирных жителей.
Однако лидеры Сообщества не могут договориться об эмбарго на российский газ и нефть, так как некоторые европейские страны находятся в зависимости от этих ресурсов.
По словам Грибаускайте, Литва постоянно подчеркивала, что Кремль использует энергоресурсы как геополитический инструмент, поэтому последовательно добивалась энергетической независимости.
В субботу Минэнерго Литвы сообщило, что газотранспортная система страны с начала текущего месяца работает без импорта российского газа.
По словам экс-президента, примеру Литвы должны последовать и другие европейские страны, поскольку торговля ресурсами для финансирования войны в Украине неприемлема ни «этически, ни морально».
"Мы не боимся, мы готовы сражаться. Мы делаем это через нашу позицию в энергетике. Да, мы будем платить больше за энергоресурсы, но это цена свободы и независимости, - сказала Грибаускайте. – Вот как же должен реагировать и Запад".
По ее словам, ядерные угрозы России — это простейшее запугивание, направленное на то, чтобы остановить решимость Запада, и на это нужно отвечать смело и жестко.
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