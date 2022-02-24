aA
Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте призывает Запад к решительным военным действиям в помощь Украине. По ее словам, санкции Владимира Путина не остановят.
"Угрозы изоляции и введение санкций агрессора не остановили и не остановят. Санкции только - это запоздалое наказание. ВОЕННОГО ПРЕСТУПНИКА можно остановить только на поле боя. Поэтому хватит сотрясать воздух пустыми разговорами, принимайте решительные действия", – писала экс-президент в фейсбуке.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Россия атаковала Украину, в стране введено военное положение постоянно дополняется (102)
Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля...
Эксперт: у этой войны есть все тенденции для того, чтобы перерасти в мировую (10)
Цель России , которая начала войну с Украиной –...
Специальный выпуск "Delfi. Главное": Россия атаковала Украину (4)
Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля...
Из-за войны в Украине Литва вводит режим ЧП, обращается в НАТО по вопросу активации 4 статьи договора (83)
В связи с началом военной операции России в Украине в...
Грибаускайте призывает к решительным действиям: военного преступника можно остановить только на поле боя (32)
Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте призывает...