"Угрозы изоляции и введение санкций агрессора не остановили и не остановят. Санкции только - это запоздалое наказание. ВОЕННОГО ПРЕСТУПНИКА можно остановить только на поле боя. Поэтому хватит сотрясать воздух пустыми разговорами, принимайте решительные действия", – писала экс-президент в фейсбуке.