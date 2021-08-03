"Срочное строительство барьера. 24 часа в сутки семь дней в неделю и не бояться больших расходов. Если нужно - корректировать законы и процедуры конкурсных закупок (...). Необходимо менять закон о конкурсных закупках и не бояться обвинений по поводу "золотого забора", потому что сейчас возникает экзистенциальный вызов безопасности государства", - написала Д. Грибаускайте во вторник в фейсбуке.
По ее словам, пока нет барьера, использовать армию на границе очень опасно.
"Пока нет физического барьера, использовать армию на границе очень опасно, потому что вероятны вооруженные конфликты. Что, может, и хотят спровоцировать. Поскольку нет какого-либо барьера, невозможно доказать, кто перешел границу", - написала бывшая глава государства.
"Поэтому и введение чрезвычайного положения на границе без конкретного определения, как будет использоваться армия, очень опасно в отношении военного конфликта", - добавила она.
Экс-президент также говорит, что необходимо проверять или даже останавливать следующие из Беларуси грузы.
"Было обещано организовать в Литву большие потоки контрабанды, мигрантов и даже реактивных материалов. Пока обещания выполняются. Поэтому провоз удобрений поездами и фурами из Беларуси следует тщательно проверять или даже ограничивать", - полагает Д. Грибаускайте.
В частности, она призывает вносить конкретные предложения вместе с другими странами Евросоюза (ЕС) и срочно менять миграционную политику Сообщества.
По словам Д. Грибаускайте, интерпретации конвенции ООН о беженцах в ЕС уже так расширены, что делают сам ЕС незащищенным.
Экс-президент также призывает совместно с партнерами добиваться возвращения нелегальных мигрантов в страны происхождения, проводить политику сдерживания мигрантов, разрушать преступные сети доставки людей.
В Литву в этом году нелегально попало 4026 иностранцев.
Литва объявила экстремальную ситуацию из-за возросшего уровня нелегальной миграции. Официальные лица страны считают, что это организованная акция минского режима против Литвы.
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