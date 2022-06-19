Грибаускайте получила престижный приз мировой экономики

Грибаускайте была награждена за ответственность и дальновидность в ЕК при решении задач бюджетной реформы ЕС и при управлением государством – в деле преодоления кризиса, при введении Литвы в еврозону, в деле оппонирования России и повышения безопасности и обороноспособности Литвы.
Годовые призы Мировой экономики Кильский институт мировой экономики вручает влиятельным политикам, ученым, предпринимателям, оценив их вклад и заслуги в сочетании экономической эффективности с социальной справедливостью и охраной окружающей среды, в поощрение диалога между политиками, учеными и предпринимателями.
Тема этого года – "Локальная политика между государством и рынком", а цель вручения награды - обратить внимание на вызовы мировой экономики, которые выходят за пределы границ государств.
Призы мировой экономики вручают с 2005 года. В числе лауреатов были Клаус Шваб, экс-премьер Швеции Йоран Перссон, американский экономист и лауреат Нобелевской премии Роберт Шиллер, экс-президент Ирландии Мэри Робинсон, бывший премьер Италии Марио Монти.
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