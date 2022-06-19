Грибаускайте получила престижный приз мировой экономики

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Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте получила в Германии престижный приз мировой экономики.
Prezidentei D. Grybauskaitei įteiktas Pasaulio ekonomikos apdovanojimas. Birželio 19 d. (Kylis).
Prezidentei D. Grybauskaitei įteiktas Pasaulio ekonomikos apdovanojimas. Birželio 19 d. (Kylis).

Грибаускайте была награждена за ответственность и дальновидность в ЕК при решении задач бюджетной реформы ЕС и при управлением государством – в деле преодоления кризиса, при введении Литвы в еврозону, в деле оппонирования России и повышения безопасности и обороноспособности Литвы.

Годовые призы Мировой экономики Кильский институт мировой экономики вручает влиятельным политикам, ученым, предпринимателям, оценив их вклад и заслуги в сочетании экономической эффективности с социальной справедливостью и охраной окружающей среды, в поощрение диалога между политиками, учеными и предпринимателями.

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Тема этого года – "Локальная политика между государством и рынком", а цель вручения награды - обратить внимание на вызовы мировой экономики, которые выходят за пределы границ государств.

Призы мировой экономики вручают с 2005 года. В числе лауреатов были Клаус Шваб, экс-премьер Швеции Йоран Перссон, американский экономист и лауреат Нобелевской премии Роберт Шиллер, экс-президент Ирландии Мэри Робинсон, бывший премьер Италии Марио Монти.

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