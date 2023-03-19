Грибаускайте о выборах: хотелось бы надеяться, что они позаботятся о проблемах людей в каждом регионе

"Мне очень хотелось бы надеяться, что они позаботятся о проблемах людей в каждом регионе. Единые требования для всех мэров", - сказала Д. Грибаускайте.

Она напомнила, что уже четыре года живет в Вильнюсском районе, поэтому должна голосовать здесь.

"У меня пока не было серьезных нареканий, меня полностью устраивает место жительства. Поэтому я очень надеюсь, что новые мэры не навредят, а только улучшат то, что смогла создать прежняя власть. И она будет отвечать интересам и чаяниям всей Литвы, а также жителей региона", - заявила экс-президент.

На вопрос, выявили ли эти выборы новые тенденции, Д. Грибаускайте заверила, что необходима смена политиков и партий.

"Процесс имеет как негативные, так и позитивные стороны. Я определенно вижу возможность большего выбора в отдельных регионах. Где-то мы видим одни и те же лица. Но кое-где есть и новые, смена поколений, смена политических партий. В демократическом обществе очень хорошо иметь возможность выбирать из большего количества разных вариантов — это действительно полезно. Такого рода перемены также необходимы", - заявила журналистам в воскресенье Д. Грибаускайте.