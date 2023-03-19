Грибаускайте о выборах: хочется верить, что их будут волновать проблемы жителей в каждом регионе

"Уже четвертый год я живу в 100 метрах от черты города, поэтому принадлежу к (Вильнюсскому — ELTA) району. До сих пор серьезных нареканий у меня не было, меня полностью устраивает мое место жительства. Поэтому очень надеюсь, что новые мэры, по крайней мере, не испортят, а только улучшат то, что смогли создать прежние власти, и будут учитывать интересы и пожелания всех жителей Литвы, а также региона", — заявила журналистам Д. Грибаускайте в воскресенье.

На вопрос, что влияло на ее выбор, за кого голосовать, политик, руководившая страной два срока, сказала, что оценивала будущие перспективы и будущую работу.

"Я пыталась заглянуть в будущее и смотреть на новую работу", — сказала экс-президент.

"Мне очень хочется верить, что их будут волновать проблемы жителей в каждом регионе. Это общие требования ко всем мэрам", — добавила она.

Кроме того, Д. Грибаускайте не скрывала радости, что на этих муниципальных выборах по всей Литве у избирателей был больший выбор. По ее словам, такое изменение является очень хорошим знаком для демократического общества.

"В процессе, как всегда, много всего: как небольших негативных моментов, так и позитивных. Я определенно вижу возможность большего выбора в отдельных регионах. Где-то мы видим те же лица, а где-то новые, и смену поколений, смену политических партий. Это очень хорошо для демократического общества — больше вариантов выбора, различных вариантов выбора. Это действительно полезно и такое изменение также необходимо", — пояснила Д. Грибаускайте.