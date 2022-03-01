Грибаускайте: нынешнее состояние Путина очень опасное

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Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте в интервью CNN сказала, что вся Европа гордится усилиями украинцев в борьбе с агрессором. Она также оценила психологическое состояние президента России Владимира Путина и возможности воны, которая охватит всю Европу.
Dalia Grybauskaitė
Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Josvydas Elinskas

Она сказала, что ее происходящее не удивило, это болезненный процесс.

"За эти 5 дней Европа приняла вызов, но медленно, не внезапно. Однако эти усилия недостаточны", – заметила экс-президент.

Грибаускайте в интервью CNN сказала, что это уже война всей Европы. И если Путина и Александра Лукашенко не остановят в Украине, "они придут к нашим границам и начнут атаку".

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"Это очевидно, как по тому, что говорил Путин, так и по тому, как он себя ведет. Его жизни людей не волнуют. Он оставляет тела солдат у дорог. (...) Если мы не остановим его в Украине, нас ждет кровопролитие", – продолжила она.

Грибаускайте сказала, что психическое состояние Путина стабильно ухудшается.

"Его безумие нарастает. Очевидно, что он живет в каком-то параноидальном пузыре. И не он один, весь Кремль. Это опасно. Не только для Европы, но и для всего мира", – заметила она.

По ее словам, военные действия, начатые 24 февраля утром, "звонок к тому, чтобы все мы проснулись".

Грибаускайте считает, что у санкций есть недочеты, этого недостаточно.

"Мы должны сделать больше, нам надо подготовиться к реальной борьбе с ним, поскольку санкции не остановят военного преступника. Санкции нанесут им ущерб, но мы только на поле брани можем остановить военных преступников", – сказала она и прибавила, что, если Украина проиграет войну, будет сложно воевать "на своей земле".

НАТО неоднократно заявляла, что не будет посылать свою армию в Украину и не начнет мировую войну.

На вопрос, как еще можно остановить Путина, Грибаускайте ответила, что если война неизбежна, "в 1940 г. Литва согласилась с выдвинутым ультиматумом и впустила российских военных на свою землю без боя. И нас оккупировали на 50 лет. Если взглянуть на сегодняшнюю ситуацию, и война неизбежна, то не надо пинать консервную банку. Лучше начать говорить об этом как можно раньше, а не сидеть и ждать. Если это неизбежно, если не остановим Путина в Украине, он придет к нашим границам".“

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