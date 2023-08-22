Грибаускайте не будет баллотироваться на третий срок

"Экс-президент уже выразила свою позицию по поводу неучастия в выборах", – заявили агентству ELTA в понедельник в офисе экс-президента.
На интернет-платформе peticijos.lt была создана петиция "Обращение к экс-президенту Литвы Дале Грибаускайте с просьбой принять участие в выборах", которую уже подписали около 6,6 тыс. человек.
Около года назад Д. Грибаускайте объявила о своем уходе из активной политики после истечения второго срока.
Она занимала должность президента два срока подряд в период с 2009 по 2019 гг.