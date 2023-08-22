Грибаускайте не будет баллотироваться на третий срок

В ответ на появление в публичном пространстве инициативы с просьбой к экс-президенту Дале Грибаускайте принять участие в президентских выборах в следующем году, в офисе бывшего литовского лидера подтверждают, что экс-президент придерживается своей позиции и не будет баллотироваться на пост президента в третий раз.