22 августа 2023 г. 09:35

Грибаускайте не будет баллотироваться на третий срок

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Dalia Grybauskaitė
Dalia Grybauskaitė
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

В ответ на появление в публичном пространстве инициативы с просьбой к экс-президенту Дале Грибаускайте принять участие в президентских выборах в следующем году, в офисе бывшего литовского лидера подтверждают, что экс-президент придерживается своей позиции и не будет баллотироваться на пост президента в третий раз.

"Экс-президент уже выразила свою позицию по поводу неучастия в выборах", – заявили агентству ELTA в понедельник в офисе экс-президента.

На интернет-платформе peticijos.lt была создана петиция "Обращение к экс-президенту Литвы Дале Грибаускайте с просьбой принять участие в выборах", которую уже подписали около 6,6 тыс. человек.

Около года назад Д. Грибаускайте объявила о своем уходе из активной политики после истечения второго срока.

Она занимала должность президента два срока подряд в период с 2009 по 2019 гг.

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