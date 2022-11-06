Грибаускайте и спикер Сейма выразили президенту соболезнования в связи со смертью отца

“Я всегда буду помнить наши прогулки по городу вместе. Отец с невероятным любопытством изучал каждого прохожего — всегда встречал бывшего коллегу, друга или просто знакомого. При встрече засыпал вопросами и пожеланиями. Просто невероятно, сколько имён и историй жизни людей он знал!”, — поделился воспоминаниями президент страны.

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“Покойся с миром, папа! Ты прожил красивую и достойную жизнь”, - заключил Г. Науседа.

Д. Грибаускайте выразила соболезнования

“Я искренне соболезную президенту Гитанасу Науседе в связи с утратой его любимого отца, яркого и благородного человека Антанаса Науседы. Желаю сил в это время и знания, что близкие отношения никуда не исчезают, они остаются в вашем сердце навсегда", - говорится в соболезновании экс-президента Дали Грибаускайте.

Спикер Сейма желает сил

Спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен от имени парламента и от себя лично выражает искренние соболезнования президенту Литовской Республики Гитансу Науседе в связи со смертью его отца Антанаса Науседы, сообщается в пресс-релизе.

В. Чмилите-Нильсен желает сил и душевного спокойствия президенту Литовской Республики, его семье и близким в этот тяжелый час.