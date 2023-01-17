Гражулис снят с выборов в муниципальные советы, он также не сможет бороться за пост мэра

"По поводу избирательного залога хочу сказать, что (...) Пятрас Гражулис – он выдвигается и на должность мэра города Вильнюса, и в совет. Как я уже упоминала, кандидаты, которые выдвигаются в члены совета и занимают несовместимые должности, должны внести двойной залог – 1598 евро дважды. У нас нет такого залога, внесенного Пятрасом Гражулисом", – заявила представитель ЦИК Реда Данишкевичюте на заседании комиссии во вторник.

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Кроме того, политик не представил ЦИК и свою биографию, поэтому П. Гражулис лишился возможности баллотироваться на пост мэра столицы.

Политик же заявил, что представленные им заявительные документы были в порядке.

Еще до начала заседания П. Гражулис ворвался в зал заседаний ЦИК и возмущался тем, что комиссия будет рассматривать возможность его отстранения от выборов. Политик обвинил ЦИК в непрозрачности, назвав "путинским институтом".

Он заверил журналистов, что внес избирательный залог. Однако на вопрос, представил ли он свою биографию в Центральную избирательную комиссию, депутат с трудом сдерживал свои эмоции.