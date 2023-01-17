"По поводу избирательного залога хочу сказать, что (...) Пятрас Гражулис – он выдвигается и на должность мэра города Вильнюса, и в совет. Как я уже упоминала, кандидаты, которые выдвигаются в члены совета и занимают несовместимые должности, должны внести двойной залог – 1598 евро дважды. У нас нет такого залога, внесенного Пятрасом Гражулисом", – заявила представитель ЦИК Реда Данишкевичюте на заседании комиссии во вторник.
Кроме того, политик не представил ЦИК и свою биографию, поэтому П. Гражулис лишился возможности баллотироваться на пост мэра столицы.
Политик же заявил, что представленные им заявительные документы были в порядке.
Еще до начала заседания П. Гражулис ворвался в зал заседаний ЦИК и возмущался тем, что комиссия будет рассматривать возможность его отстранения от выборов. Политик обвинил ЦИК в непрозрачности, назвав "путинским институтом".
Он заверил журналистов, что внес избирательный залог. Однако на вопрос, представил ли он свою биографию в Центральную избирательную комиссию, депутат с трудом сдерживал свои эмоции.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
После смерти пятилетнего ребенка в больнице родители обратились в прокуратуру
Вильнюсцы , у которых в Сантаришкской клинике умерла...
Эфир Delfi – Михаил Подоляк: у нас заготовлены сюрпризы для России, они воюют рабами
Сразу после выпуска новостей — в Страсбурге начинается...
Поисково-спасательная операция в Днепре завершена: число погибших выросло до 44
В Днепре завершена поисково-спасательная операция на...
Гражулис снят с выборов в муниципальные советы, он также не сможет бороться за пост мэра
Председатель Союза "Народ и справедливость" Пятрас...
С января в Литве действуют новые данные переоценки ценности земли, в среднем цены выросли на 43%
Центр реестров сообщает, что провел ежегодную массовую...