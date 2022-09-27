Уже почти неделю подлежащие мобилизации россияне бегут за границу. Основной поток "уклонистов" идет через страны, для въезда в которые не требуется виз — Казахстан, Центральную Азию, Грузию. Аренда жилья в этих странах резко выросла в цене, жить новоприбывшим негде, работы практически нет. Несмотря на то что Министерство обороны России обещало не требовать уехавших обратно, понятно, что многие решат двигаться дальше.

Кто открыт и закрыт для "уклонистов"?



"Если человек может доказать, что он был против войны до мобилизации, что его преследуют, привлекают к уголовной, административной ответственности — это один аспект, — высказался после объявления мобилизации министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс. — Но если сейчас мне пытаются сказать, что у сотен тысяч россиян вдруг случилось религиозное, божественное откровение, что воевать не хорошо, что писать в соцсетях об уничтожении Украины нехорошо, то такие аргументы, думаю, никто не примет".

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис написал в своем Твиттере: "Русские должны остаться и сражаться. Против Путина".

Страны Балтии и Польша заблаговременно — еще с 19 сентября — позаботились о закрытии границ для въезда россиян с краткосрочными визами. Исключения из правил — минимальные (см. здесь). Попытки незаконно пересечь границу пресекаются на корню. Заявки на статус политического беженца в Латвии были приняты, но, как отметил министр внутренних дел Кристапс Эклонс, сама по себе мобилизация — не повод для предоставления убежища. Правительство Латвии сегодня рассмотрит его предложение об объявлении чрезвычайной ситуации в некоторых приграничных с Россией краях.



Появилась информация о том, что Эстония не впускает даже россиян со вторым израильским паспортом. Показательной стала история 38-летнего гражданина РФ, который ночью 26 сентября пересек на сапборде водную границу с Эстонией в устье реки Нарва. Пограничники его поймали, выписали административный штраф и отправили обратно в Россию. "Это был незаконный переход границы, который был совершен из-за страха перед объявленной в соседней стране мобилизацией", — сказал глава эстонской погранслужбы Ээрик Пургел.

Основной европейский поток бегущих от мобилизации все эти дни шел через финскую границу, хоть страна дипломатические ведомства и сократили на 90% выдачу новых туристических виз. За выходные в страну въехали 17 тысяч россиян. В понедельник — еще около 8 тысяч.

При этом группа из более чем 40 сенаторов Франции высказались, что Европа должна помочь: непредоставление убежища бегущим русским может сыграть на руку Путину, подпитывая его повествование о враждебности Запада к России. "Закрытие наших границ не соответствует ни нашим ценностям, ни нашим интересам".

Власти Германии почти сразу назвали уклонение от мобилизации веской причиной для "положительного рассмотрения заявления" о политическом убежище. И то же правило намерены распространять на дезертиров. Германский министр юстиции заявил, что каждый, кто ненавидит путь Путина и любит демократию, желанен в его стране. Собственно, такой подход к россиянам, которые добровольно сдадутся в украинский плен, обещал и Владимир Зеленский. Насильно обменивать российских дезертиров на украинских пленных не будут.

Что говорят на уровне Евросоюза?



Единого мнения на уровне Евросоюза пока нет. Напротив, мнения — диаметрально противоположные и неоднозначные.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кро заявил телешоу De Zevende Dag в воскресенье, что блоку не стоит широко открывать свои двери для тех, кто спасается от призыва: "Думаю, что сейчас в Европе не может быть намерения сказать "да" всем россиянам, которые отказываются от военной службы из соображений совести или не согласны с режимом в России… Мы уже практически не выдаем визы россиянам, и я хочу, чтобы так и осталось… Было бы плохим сигналом в отношении многих украинских беженцев, которых мы приняли в нашей стране, внезапно начать принимать и русских".

Некий официальный представитель Евросоюза, пожелавший остаться неизвестным, выразил опасения агентству Reuter, что открытие границ может вызвать сильное миграционное давление на восточном фланге ЕС и риски для безопасности, что таким образом могут проникнуть российские агенты и организовать провокации или вступить в гибридную войну. С другой стороны, отказ от взаимодействия обескуражит тех россиян, которые настроены против Путина, добавил чиновник.

Что говорят европарламентарии Латвии?



"Лично я считаю, что это только вопрос времени. Потому что массы, которые покинут Россию, если граница не будет закрыта по решению России, — это реальная угроза Европе", — прокомментировала на LTV нерешительность коллег по Европарламенту Сандра Калниете ("Новое единство"). Она всецело поддерживает решение Латвии не принимать "людей, которые удобно сидели на диванах, а сейчас не готовы воевать", и считает, что отзыв на конвенцию по беженцам 1951 года — полностью не к месту.

Иябс добавил, что понимание этого вопроса в Европе развивается достаточно быстро и к позиции Прибалтики присоединяются и другие страны, не имеющие прямой границы с Россией.

Калниете напомнила, что понимание Европы про иракских беженцев, которых гнал сюда Лукашенко, тоже развивалось очень постепенно. И никаких санкций в отношении стран Балтии, кроме красивых фраз о том, что они "вроде как нарушили их догматичные взгляды", не было принято. Комментируя гуманный настрой германских политиков, Калниете сказала: "У Германии вообще проблемы с принятием реальности — это тяжелое историческое наследие".

Коллегу по Европарламенту поддержал и Иварс Иябс (AP): "Мобилизацией Путин пытается замаскировать, что он проигрывает войну. Принудить Европу сесть за стол и говорить. Сегодня это безнадежно. В приоритете Латвии — принять украинских беженцев. У нас нет такой вместимости, чтобы индивидуально проверять (россиян) на границе. К тому же весь мир для них не закрыт — есть Центральная Азия и Грузия…"

Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране "в связи с ситуацией в Украине". Российский глава заявил, что призыву на военную службу будут подлежать граждане, которые состоят в запасе. Прежде всего, речь шла о тех, кто служил в рядах вооруженных сил, а также имеет определенные военно-учетные специальности и опыт. Министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что "в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов". Но реально уже видно, что набор в армию ведется хаотично, без соблюдения каких-либо правил по специальностям и возрасту.

За протесты против призыва по всей России задержано более 2000 человек, сообщает независимая мониторинговая группа ОВД-Инфо. Появились сообщения о том, что Россия собирается закрыть выезд для людей, состоящих на учете в военкоматах. При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что таких решений на данный момент не принято", а Минобороны РФ 26 сентября сообщило, что мобилизация не предусматривает "ограничений на передвижение граждан".