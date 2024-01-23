Государственный совет обороны Литвы: для армейской дивизии будут закупаться танки Leopard

"Самая эффективная танковая платформа, отвечающая всему спектру критериев, поставленных Литвой, – немецкий танк Leopard II", – сообщил журналистам советник главы государства Кястутис Будрис на пресс-конференции в Офисе президента после заседания.

"Государственный совет обороны предложил Министерству национальной обороны начать беседы и переговоры, а затем вернуться в Государственный совет обороны с производителем танков и государствами, которые будут участвовать в закупках", – подчеркнул он.

К. Будрис напомнил, что ГСО еще в мае прошлого года принял решение о формировании армейской дивизии. Позже Министерству национальной обороны (Минобороны) и Литовской армии было предложено дать оценку такому развити.

Как сообщил журналистам после встречи председатель Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Кащюнас, такое решение было принято с учетом перспектив взаимодействия с немецкой бригадой.