Государственный совет обороны Литвы: для армейской дивизии будут закупаться танки Leopard

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Tankas Leopard
Tankas Leopard
ФОТО: Lietuvos kariuomenė
Государственный совет обороны (ГСО) на заседании во вторник принял решение о закупке немецких танков Leopard для формируемой дивизии Литовской армии.

"Самая эффективная танковая платформа, отвечающая всему спектру критериев, поставленных Литвой, – немецкий танк Leopard II", – сообщил журналистам советник главы государства Кястутис Будрис на пресс-конференции в Офисе президента после заседания.

"Государственный совет обороны предложил Министерству национальной обороны начать беседы и переговоры, а затем вернуться в Государственный совет обороны с производителем танков и государствами, которые будут участвовать в закупках", – подчеркнул он.

К. Будрис напомнил, что ГСО еще в мае прошлого года принял решение о формировании армейской дивизии. Позже Министерству национальной обороны (Минобороны) и Литовской армии было предложено дать оценку такому развити.

Как сообщил журналистам после встречи председатель Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Кащюнас, такое решение было принято с учетом перспектив взаимодействия с немецкой бригадой.

"Министерству национальной обороны поручено начать консультации, переговоры и подойти к подписанию договора, проверять по каждому случаю", – сказал Л. Кащюнас.

"Этот год станет годом переговоров", — сказал он, отметив, что реальные средства для таких закупок должны быть предусмотрены в государственном бюджете на 2025 г.

Однако Л. Кащюнас не уточнил, о каком дополнительном финансировании будет идти речь, и отметил, что расчеты будет проводить Минобороны.

"Подробности оставлю Минобороны, потому что видимо без 200-300 млн будет трудно двинуться вперед", – сказал депутат Сейма.

"Я бы назвал это стартом", — добавил он.

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