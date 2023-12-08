Государственная инспекция по защите данных расследует возможную утечку данных в Вильнюсском районном самоуправлении

"Государственная инспекция по защите данных, получив информацию от Вильнюсской районной муниципальной администрации о кибератаке, по собственной инициативе начала расследование, чтобы оценить возможные нарушения положений Общего регламента по защите данных", — говорится в заявлении инспекции.

Муниципалитет Вильнюсского района сообщил, что в понедельник подвергся кибератаке, которая нарушила работу некоторых информационных систем и веб-сайта муниципалитета.

Муниципалитет также объявил о расследовании возможной утечки личных данных сотрудников и жителей.

Помимо Государственной инспекции по защите данных, муниципалитет сообщил, что проинформировал об этом Национальный центр кибербезопасности, Комиссариат полиции Вильнюса и Государственный центр телекоммуникаций.