Госсовет по обороне Литвы одобрил досрочные закупки оборонных систем залпового огня

"Основные обсуждаемые вопросы — оценка ситуации с безопасностью в регионе в контексте создаваемой Россией напряженности на границах Украины, а также укрепление безопасности Литвы национальными средствами и в рамках международных форматов. И, конечно же, оценка нашей текущей готовности, принятие необходимых решений для обороны", — сказал о темах заседания ГСО на прошлой неделе советник президента Гитанаса Науседы по национальной безопасности Дарюс Кулешюс.

Западные страны опасаются стягивания вооруженных сил России к украинской границе и обвиняют Москву в планировании вторжения в соседнее государство нынешней зимой. Запад утверждает, что у границы Украины находится до 100 тыс. российских военнослужащих.

Высокопоставленные представители США и России начали дипломатические двухдневные переговоры в Женеве с тем, чтобы Россия отвела свои войска от границы Украины, а немного раньше Кремль выставил Вашингтону несколько требований, в том числе и требование не принимать в НАТО новых членов с территории бывшего Советского Союза, включая Украину.

На этой неделе представители России также встретятся с официальными лицами НАТО и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Западные страны заявляют, что введут санкции против России, если она вторгнется в Украину. Официальные лица США отмечают, что Вашингтон направит дополнительные войска в восточные страны-члены НАТО, включая Польшу и страны Балтии, в случае агрессии.

В состав ГСО Литвы входят президент, премьер-министр, спикер Сейма, министр обороны и командующий вооруженными силами. ГСО возглавляет президент.

Совет обсуждает и согласовывает важнейшие вопросы обеспечения безопасности и обороны государства.

Одобрены досрочные закупки оборонных систем залпового огня

В понедельник Госсовет по обороне (ГСО) Литвы решил, что залповые оборонные системы должны быть закуплены раньше, чем планировалось ранее.

Этот вопрос обсуждался на фоне царящего в регионе напряжения в связи с ситуацией в Украине, к границам которой Россия стянула десятки тысяч своих военных.

"Было одобрено сократить запланированные ранее сроки и вместе с соседними Балтийскими государствами приобрести оборонные системы залпового огня", – сказал журналистам после заседания ГСО советник президента Гитанаса Науседы по национальной безопасности Дарюс Кулешюс.

"Эта система значительно укрепит мощь литовской армии", – добавил он.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сказал, что системы MLRS (американская универсальная пусковая установка для запуска тактических ракет) планируется приобрести до 2026 года.

До сих пор эти системы планировалось закупить в 2028 году.