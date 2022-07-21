Госсекретарь США поблагодарил Литву за последовательную и твердую поддержку Украины

В беседе, состоявшейся по инициативе госсекретаря США, Литве выражена благодарность за последовательную и твердую поддержку Украины. Глава дипломатии США также положительно оценил единую санкционную политику Евросоюза в отношении России и усилия по обеспечению координированного выполнения санкций, включая новейшие решения.
В ходе беседы Г. Ландсбергис заверил, что Литва и продолжит выступать за максимально жесткие санкции и максимально возможное давление на Россию.
"Мы должны противостоять навязываемым Россией пропагандистским утверждениям о смягчении политики Запада в отношении агрессора и доказывать свою устойчивость последовательными действиями – ускорением военно-политической поддержки Украины и усилением всестороннего давления на агрессора", - отметил министр.
Госсекретарь США также поблагодарил Литву за инициативу и участие на международном уровне в решении проблем разблокирования украинских портов и экспорта зерна, говорится в сообщении Министерства иностранных дел.
В ходе беседы главы дипломатий обеих стран также обсудили вызовы, исходящие от Китая, и важность солидарности и диверсификации рынков в противодействии экономическому давлению. Главы МИД Литвы и США выразили удовлетворение по поводу активизации отношений между деловыми сообществами Литвы и США и укрепления экономических связей.
"Единая и неустанная работа трансатлантического сообщества по оказанию помощи Украине всеми политическими, экономическими и военными средствами, продолжение и развитие координированной политики санкций против агрессора – это путь к общей победе", - сказал Г. Ландсбергис.
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